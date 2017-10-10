Il 3 agosto 2017 è entrato in vigore il Codice del Terzo Settore, provvedimento con il quale si dà attuazione alla legge 106/2016 “Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”. Il Codice del Terzo Settore prevede un’attività di riordino e revisione della normativa degli enti no profit, sia da un punto di vista civile che fiscale.

Per comprendere meglio i cambiamenti più significativi apportati dalla nuova normativa, il CSV dei Due Mari promuove il 2° incontro di approfondimento sul tema “La Riforma del Terzo Settore: la sfida del cambiamento”. L’incontro che avrà come avrà luogo mercoledì 11 ottobre 2017 alle ore 17.30 presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria.

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Relatore dell’incontro sarà Stefano Arduini, Caporedattore di Vita Non Profit Magazine.

Introduzione e saluti iniziali a cura di:

Lucia Nucera, Assessore Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria

Ignazio Giuseppe Bognoni, Presidente CSV di Reggio Calabria

Pasquale Neri, Portavoce Forum Territoriale del Terzo Settore

Modera

• Giuseppe Pericone , Direttore CSV Reggio Calabria