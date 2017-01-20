Il CSV presenta ‘La formazione nel volontariato fra realtà e possibilità’

Sabato 21 gennaio alle ore 10.00, nel salone della Parrocchia di San Sebastiano al Crocefisso in via Tagliavia, a Reggio Calabria, il Centro Servi al Volontariato dei Due Mari ha organizzato il seminario su “La formazione nel volontariato fra realtà e possibilità”.

Il seminario propone una riflessione sulla formazione per i volontari, vista non solo come strumento per apprendere nuove competenze, ma come formazione politica, valoriale, che abilita in termini di crescita individuale, collettiva e sociale. Come tale non può essere delegata all’esterno poiché deve, in qualche misura, ricalcare la VISION dell’Organizzazione di volontariato.

Dopo i saluti del Presidente del CSV, Ignazio Giuseppe Bognoni; relazioneranno Emilio Vergani, Formatore LUMSA Santa Silvia di Palermo e Angela Spinelli dell’Università Tor Vergata di Roma. Coordinerà i lavori, Orsola Foti, Consigliere del CSV.

Siamo particolarmente contenti dell’approfondimento che svolgeremo grazie ai nostri importanti relatori che ci introdurranno ad una nuova e fondamentale riflessione – ha dichiarato il Presidente del CSV Giuseppe Bognoni. Il Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari, infatti, ha da sempre investito sulla FORMAZIONE dei volontari, non solo come momento di acquisizione di competenze metodologiche ma soprattutto come attività generativa, di idee, di legami, di visioni che, solo se condivise, possono veramente determinare cambiamento sociale.

Il seminario è gratuito, aperto alla partecipazione di tutti e si terrà dalle ore 10.00 alle ore 12.30. A richiesta verranno rilasciati attestati di partecipazione.