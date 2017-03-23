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Cucine da incubo al ‘The Princess’: ecco quando andrà in onda la puntata

Cucine da incubo sbarca al The Princess: ecco quando andrà in onda la puntata con Cannavacciuolo girata a Reggio Calabria

23 Marzo 2017 - 15:38 | di Federica Geria

Cucine da incubo al ‘The Princess’: ecco quando andrà in onda la puntata

Qualche tempo abbiamo visto a Reggio Calabria Antonio Cannavacciuolo e Joe Bastianich, due tra i personaggi più celebri del panorama televisivo in merito a programmi che si basano sulla cucina.

Il motivo della visita era legato a “Cucine da incubo“, noto show in onda dal 2013, in cui Cannavacciuolo, chef stellato amato in tutta Italia, aiuta i ristoratori in difficoltà.

Sporcizia in cucina, ingredienti avariati, pietanze disgustose, chef arroganti e management incompetente, sono solo alcuni dei problemi che lo chef affronta nel corso delle puntate della serie.

Il locale reggino “The Princess” di Cannavò è stato selezionato da “Cucine da incubo” tra tantissimi locali in tutta Italia. A fine gennaio, sono state infatti girate le scene dalla troupe televisiva insieme a Cannavacciuolo all’interno del The Princess. Lo chef ha assaggiato le pietanze, criticato i difetti ed infine, come di consuetudine, è stato avviato il restyling della location.

Alcuni componenti della troupe avevano raccontato: “Vedrete una puntata bellissima. La principessa è veramente un gran bel personaggio, ma ovviamente anche una bella persona. Si è sentita davvero coinvolta, tanto da essersi commossa. Il locale è stato rifatto, ma sempre seguendo uno stile preciso, sulla scia della Principessa. È la prima volta che giriamo una puntata di Cucine da incubo a Reggio Calabria e siamo contentissimo del lavoro…non vediamo l’ora che esca, sarà fantastica!”.

L’episodio di “Cucine da incubo” al The Princess andrà in onda domenica 2 aprile 2017 sul canale NOVE ore 21:15: un appuntamento imperdibile in cui vedremo il grande chef Cannavacciulo accompagnato dalla storica principessa reggina!

Cucine da incubo a Reggio Calabria: il locale The Princess con Antonio Cannavacciuolo

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