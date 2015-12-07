Da Artichoke essenze, cioccolato e vino per un’inedita esperienza sensoriale

Artichoke , Martedì 8 dicembre alle ore 18.00, aprirà le porte ad un Evento unico nel suo genere , “un’esperienza sensoriale” , che vede protagonisti i Sensi. Lo show-room della moda , modello di stile , ospiterà un Naso Francese ” Pierre Benard” ,che illustrerà con un percorso sensoriale la magia delle essenze , soprattutto quelle della nostra Terra, dal bergamotto al gelsomino. Un maestro cioccolatiere “Paolo Caridi” , che stimolerà il gusto con effluvi di cioccolato in tutte le sue vesti dalle creme di cioccolato ai bon non riempiti all’istante… Una degustazione all’impronta. Un’azienda vinicola “Crisera’ ” che presenterà in degustazione due vini in abbinamento a deliziosi contrasti tra dolce e salato. Un fotografo “Vincenzo Penna” , che con le sue istantanea in bianco e nero ritrae attimi della nostra terra… Perché alle volte uno scatto vede quello che all’occhio sfugge . Un ‘ artista di arte contemporanea ” Franco Violante” con le sue opere dove il colore e ‘ il protagonista non solo su tela ma anche in quelli che sono gli oggetti della quotidianità . Artichoke in collaborazione con Studio 7 comunicazione, Blugardeniaeventi , Franco Violante vi aspettano perché ” la moda non è solo un modo di essere ma un ‘ esperienza “