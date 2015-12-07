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Da Artichoke essenze, cioccolato e vino per un’inedita esperienza sensoriale

Un naso francese, un maestro cioccolatiere, vini in degustazione, fotografia e arte: Artichoke propone un'esperienza sensoriale

07 Dicembre 2015 - 10:53 | di Redazione

Serata da Artichoke con Pierre Benard, Paolo Caridi e Franco Violante

Artichoke , Martedì 8 dicembre alle ore 18.00, aprirà le porte ad un Evento unico nel suo genere , “un’esperienza sensoriale” , che vede protagonisti i Sensi. Lo show-room della moda , modello di stile , ospiterà un Naso Francese ” Pierre Benard” ,che illustrerà con un percorso sensoriale la magia delle essenze , soprattutto quelle della nostra Terra, dal bergamotto al gelsomino. Un maestro cioccolatiere “Paolo Caridi” , che stimolerà il gusto con effluvi di cioccolato in tutte le sue vesti dalle creme di cioccolato ai bon non riempiti all’istante… Una degustazione all’impronta. Un’azienda vinicola “Crisera’ ” che presenterà in degustazione due vini in abbinamento a deliziosi contrasti tra dolce e salato. Un fotografo “Vincenzo Penna” , che con le sue istantanea in bianco e nero ritrae attimi della nostra terra… Perché alle volte uno scatto vede quello che all’occhio sfugge . Un ‘ artista di arte contemporanea ” Franco Violante” con le sue opere dove il colore e ‘ il protagonista non solo su tela ma anche in quelli che sono gli oggetti della quotidianità . Artichoke in collaborazione con Studio 7 comunicazione, Blugardeniaeventi , Franco Violante vi aspettano perché ” la moda non è solo un modo di essere ma un ‘ esperienza “

Evento sensoriale da Artichoke con essenze, cioccolato e vino

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