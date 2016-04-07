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Da domani in distribuzione ed in rotazione radio il singolo ‘I’ll Take You There’

Nove brani in bilico tra acid jazz, soul, funky e pop per l'esordio discografico della band, distribuito da (R)esisto

07 Aprile 2016 - 09:31 | di Vincenzo Comi

Copertina dell'album d'esordio Boxes, dell'omonima band

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Disponibile dall’08 aprile, CD ed in tutti i negozi digitali, l’album omonimo d’esordio discografico dei BOXES  distribuito e promosso da (R)esisto. Il disco contiene 9 brani in bilico tra acid jazz, soul, funky e pop, tra cui il singolo “I’ll Take You There” in rotazione radio.

 

Boxes è l’album d’esordio della band e racchiude l’esperienza di quattro ragazzi che hanno vissuto e studiato realtà musicali differenti. Boxes è un disco che contiene influenze musicali diverse, derivanti soprattutto dagli anni 70 ed 80. Il risultato è una fusione di ritmi e stili che intrecciandosi danno vita a dei brani tutt’ altro che scontati, dove sonorità blues e soul si mescolano a ritmiche funk, e tipiche ballad pop, senza scivolare in eccessivi tecnicismi per un album diretto e sincero.

 

I Boxes nascono da un idea di Francesco Pucci nell’ Ottobre 2013. L’ idea è quella di creare un sound originale scaturito dall’unione di quattro musicisti provenienti da quattro realtà musicali diverse. Ciò che ne esce è il primo disco “Boxes” totalmente autoprodotto, un mix di vari generi musicali incrociati tra loro e resi compatti da semplici melodie Pop. Ad Aprile ed a Giugno 2015 vengono promossi 2 brani del loro CD, “Fallen” e “Your Influence”, dall’etichetta indipendente CDF Records. I 2 brani vengono trasmessi su molte radio locali, con diverse interviste. 

 

Tracklist

Time Machine

The Future Is Coming

Every Day I Wake Up

Winter’s Tale

If Tomorrow

Your Influence

I’ll Take You There

A Song

Fallen

 

I Boxes sono:

Paolo Brandani – Voce

Francesco Pucci – Chitarra e Voce

Daniele Bianconi – Basso

Marco Chichi – Batteria

 

Distribuzione: (R)esisto

Ufficio stampa: (R)esisto Promozione

 

www.facebook.com/BoxesLiveMusic

www.resistodistribuzione.jimdo.com

www.facebook.com/ResistoDistribuzione   

Guarda il video “I’ll Take You There”: https://youtu.be/SOx8_S-FaDA

I Boxes, band autrice dell'album d'esordio distribuito da (R)esisto

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