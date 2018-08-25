Promosso dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria, domenica 26 agosto 2018, alle ore 21:00, presso lo spazio del Chiostro di San Giorgio al Corso di Reggio Calabria si svolgerà l’evento culturale “Dai romanzi alla filmografia”. Incontro con gli scrittori Gioacchino Criaco e Santo Gioffré. Saluto dott. Filippo Quartuccio, delegato alla Cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

I relatori e gli ospiti dell’incontro

Modera l’incontro la dott.ssa Luisa Lombardo, giornalista, ufficio stampa del Consiglio Regionale. Intervento del dott. Francesco Villari, musicologo, sceneggiatore, critico ed esperto di cinema, collaboratore di Gianni Quaranta (Premio Oscar). Saranno presenti gli scrittori. Gioacchino Criaco nasce ad Africo, un piccolo centro della costa ionica calabrese.

Dopo essersi diplomato presso il liceo scientifico “Zaleuco” di Locri, si laurea in giurisprudenza all’Università di Bologna. Da giovane è un appassionato studioso della letteratura calabrese. Nel 2008 pubblica “Anime nere”, il suo primo romanzo, di grande impatto socio-culturale dove racconta e descrive quelle realtà minori al limite della civiltà che, nonostante facciano parte di un contesto territoriale inserito in una nazione sviluppata e democratica, sembrano continuare a vivere di leggi e tradizioni proprie. Pubblica inoltre “Bel Paese”, Métailié, Parigi 2013; “Lo Straniero”, 2013; “Il Saltozoppo”, Feltrinelli, Milano, ottobre 2015; “L’agenda ritrovata”, Feltrinelli, Milano, giugno 2017; “La maligredi”, Feltrinelli, Milano, marzo 2018; “Le soie et le fusil, Metailiè”, Paris, aprile 2018. Nel 2012 partecipa alla stesura del soggetto e della sceneggiatura del film “Anime nere”, tratto dall’omonimo romanzo.

Il film Anime nere e il profilo di Santo Gioffré

Il film viene venduto in oltre venti paesi e, per la sceneggiatura, è premiato con l’Efebo d’oro nel 2014 e 2015 con il David di Donatello e il Nastro d’Argento. Santo Gioffré, nato a Seminara di Reggio Calabria, dopo gli studi classici, ha conseguito la Laurea in Medicina e attualmente lavora presso l’ospedale di Palmi. Ha sempre portato avanti, in parallelo agli impegni lavorativi, la sua vocazione letteraria. Deve la notorietà di scrittore ai romanzi, “Leonzio Pilato”, edito da Rubbettino, vincitore del Premio Calabria.

Il romanzo racconta la vita del celebre monaco vissuto a Reggio Calabria nel XIV secolo. Il successo maggiore arriva con “Artemisia Sanchez”, romanzo storico sempre ambientato a Seminara (edito da Mondadori nel 2007), ispirato ad una storia vera della Calabria di fine ‘700 da cui è stata realizzata la fiction televisiva trasmessa da Rai Uno nel 2008. il libro prende il via da un evento scatenante: l’uccisione, in un agguato, di un sacerdote di nobili origini che aveva idee illuministe, in un periodo di difficile transizione storica in Calabria. L’ultima pubblicazione di Santo Gioffré è il romanzo “La terra rossa”, ambientato nella Calabria di fine 800. In questo volume si raccontano le antiche problematiche storiche e sociali del Meridione che pesano ancora negli anni attuali e vengono scandagliate attraverso il racconto di vite realmente esistite.