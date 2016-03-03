Dal 04 Marzo in distribuzione ed in rotazione radio il nuovo EP di Loboloto

Disponibile dal 04 Marzo “Lux Tua” il nuovo EP di Loboloto distribuito e promosso da ALKA record label, composto da 5 brani, tra cui il singolo omonimo “Lux Tua” in rotazione radio.

L’EP LUX TUA nasce dalla mente di Alice Lobo, del progetto LoboLoto.

Le tracce sono caratterizzate da un insieme di suoni cupi e sperimentali, caratterizzati da synth elaborati, ai quali si aggiunge la presenza di chitarre elettriche distorte e del pianoforte, spesso ritoccato in maniera invecchiata e riverberata. La vocalità si accompagna alle tracce attraverso una melodia onirica, stabilendo un legame con i testi, introspettivi e oscuri quanto i suoni delle canzoni. L’EP prodotto dall’etichetta Alka Record Label, è stato anticipato dal singolo “On My Way” ricevendo larghi consensi da parte del pubblico.

LoboLoto (Aka Alice Lobo) cantautrice di Biella, collabora con diversi artisti della scena piemontese e, trasferitasi a Ferrara nel 2005, avvia un progetto acustico, alternato dal piano e dalla chitarra, proponendo un genere folk di cantautorato in inglese e in italiano.

Nel 2014, dopo la collaborazione al singolo “Nothing”, con i Dance With the Bear, si avvicina alla musica elettronica, componendo tracce che mischiano ai testi introspettivi, accompagnati da una vocalità onirica e armonica, suoni elettronici sperimentali, fusi con pianoforte e chitarra elettrica.

Nasce così l’EP LUX TUA, il cui singolo On My Way pubblicato dall’etichetta (R)esisto nel maggio 2015, riceve da subito una buona valutazione da parte del pubblico. Nell’estate 2015 si aggiunge al progetto Friedrich Canè, tastierista e compositore ferrarese, orientato alla musica elettronica dalle influenze trip-hop, electro-rock, con incursioni di synth e drum machine. L’ultimo lavoro di Friedrich, in duo con Giacomo Marighelli, è l’album Del movimento dei cieli (2015) e negli ultimi anni ha collaborato con Moreau (ex-ESMA) agli album Eulogy of CMYK, Ergonomash e Ashita, con Gianni Venturi e Giacomo Marighelli all’album Vuoto Pneumatico. Tra le attività parallele, si dedica alla composizione di musiche per documentari e spettacoli teatrali.

Tracklist

On My Way

Lux Tua

Maid

Love Stink

Need

Distribuzione ALKA record label

Ufficio stampa AlkaNetwork

Registrato al Freedom Recording Studio

Mixato e masterizzato all’Animal House

Ascolta il singolo “Lux Tua”:

https://soundcloud.com/alkarecordlabel/loboloto-lux-tua

Guarda il video “Lux Tua”:

www.youtube.com/watch?v=IPcFjw16vTU&feature=youtu.be