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Dal 20 Settembre attivo lo Sportello Autismo

Il servizio offre alle scuole della provincia consulenza didattica, formazione e materiali per l'inclusione degli alunni con autismo

18 Settembre 2016 - 17:49 | di Redazione

Mani che si sostengono, simbolo dello Sportello Autismo per l'inclusione scolastica

Un altro passo in avanti per una Scuola professionale e Inclusiva!

Previsto dalla legge 107 e dopo una intensa attività di formazione e confronto a livello di rete,sulla scia di una buona prassi a Vicenza dal 20 Settembre sarà attivo LO SPORTELLO AUTISMO PER LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.

MA COS’E’ LO SPORTELLO PROVINCIALE AUTISMO?

È un servizio nato per fornire alle scuole della provincia di Reggio Calabria supporto e consulenza sulla didattica dell’integrazione per gli alunni con Autismo o disturbi dello spettro autistico,valorizzando la professionalità di un gruppo di insegnanti esperti e formati.
Esso offre presso le singole scuole consulenza didattica e indicazioni operative sull’organizzazione e la definizione degli spazi,dei tempi e dei materiali.
• Formazione per il personale scolastico,Incontri di presentazione e sensibilizzazione rivolti a insegnanti e studenti degli Istituti superiori per favorire la conoscenza e costruire nella scuola percorsi di accoglienza e di inclusione.
Presso la sede dello sportello informazioni e orientamento sui servizi per insegnanti e genitori.

Documenti,strumenti e materiali didattici anche in comodato d’uso.

L’appello ai genitori e ai dirigenti scolastici

Come Associazione invitiamo tutti i Genitori, ad autorizzare e richiedere alle scuole questo servizio innovativo.

A giorni le stesse scuole riceveranno circolare esplicativa. Invitiamo i dirigenti scolastici alla massima diffusione, perche’ la sinergia,il lavoro in rete,l’apertura al mondo esterno puo’ mettere in luce e valorizzare le competenze e le potenzialità di questi alunni disagiati.

I referenti e la sede dello Sportello

In questi mesi abbiamo avuto l’onore e il piacere di condividere questo progetto con la Referente Grazia Trecroci,la coordinatrice Stefania Rossetti oltre a tutto il pool di consulenti e abbiamo notato l’amore,la passione,l’entusiasmo e il gioco di scquadra di tutti.
La sede dello Sportello e’ presso l’IC Giovanni XIII di Villa San Giovanni con n° di telefono 0965/751533.

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