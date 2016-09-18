Dal 20 Settembre attivo lo Sportello Autismo

Un altro passo in avanti per una Scuola professionale e Inclusiva!

Previsto dalla legge 107 e dopo una intensa attività di formazione e confronto a livello di rete,sulla scia di una buona prassi a Vicenza dal 20 Settembre sarà attivo LO SPORTELLO AUTISMO PER LA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.

MA COS’E’ LO SPORTELLO PROVINCIALE AUTISMO?

È un servizio nato per fornire alle scuole della provincia di Reggio Calabria supporto e consulenza sulla didattica dell’integrazione per gli alunni con Autismo o disturbi dello spettro autistico,valorizzando la professionalità di un gruppo di insegnanti esperti e formati.

Esso offre presso le singole scuole consulenza didattica e indicazioni operative sull’organizzazione e la definizione degli spazi,dei tempi e dei materiali.

• Formazione per il personale scolastico,Incontri di presentazione e sensibilizzazione rivolti a insegnanti e studenti degli Istituti superiori per favorire la conoscenza e costruire nella scuola percorsi di accoglienza e di inclusione.

Presso la sede dello sportello informazioni e orientamento sui servizi per insegnanti e genitori.

Documenti,strumenti e materiali didattici anche in comodato d’uso.

L’appello ai genitori e ai dirigenti scolastici

Come Associazione invitiamo tutti i Genitori, ad autorizzare e richiedere alle scuole questo servizio innovativo.

A giorni le stesse scuole riceveranno circolare esplicativa. Invitiamo i dirigenti scolastici alla massima diffusione, perche’ la sinergia,il lavoro in rete,l’apertura al mondo esterno puo’ mettere in luce e valorizzare le competenze e le potenzialità di questi alunni disagiati.

I referenti e la sede dello Sportello

In questi mesi abbiamo avuto l’onore e il piacere di condividere questo progetto con la Referente Grazia Trecroci,la coordinatrice Stefania Rossetti oltre a tutto il pool di consulenti e abbiamo notato l’amore,la passione,l’entusiasmo e il gioco di scquadra di tutti.

La sede dello Sportello e’ presso l’IC Giovanni XIII di Villa San Giovanni con n° di telefono 0965/751533.