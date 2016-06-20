Al via i laboratori del Calabria Buskers
Sei laboratori di teatro e arti circensi per bambini e adulti nel fine settimana dal 24 al 27 giugno, nel festival dei Pagliacci Clandestini
20 Giugno 2016 - 12:14 | di Vincenzo Comi
All’interno del Calabria Buskers – Festival Internazionale di Teatro di Strada, promossi ed organizzati dai Pagliacci Clandestini in collaborazione con l’Associazione Culturale Magnolia e il Museo dello Strumento Musicale, sono in programma per il fine settimana dal 24 al 27 giugno sei laboratori di teatro e arti circensi.
I laboratori saranno i seguenti:
-Laboratorio Teatrale “I giullari d’oggi”; 25-26-27 giugno presso l’Associazione Culturale Magnolia.
- Laboratorio “Mimo e Pantomima”; 24-25-26 giugno presso il Teatro della Girandola.
- Laboratorio Tip Tap 24 giugno 5 ore presso il Museo dello Strumento Musicale
- Laboratori per bambini giocoleria, clown e espressione corporea, acrobatica e l’equilibrismo, acrobatica aerea 25-26 giugno presso il Museo dello Strumento Musicale
- Laboratorio body percussion 24-25-26 giugno presso il Museo dello Strumento Musicale
- Laboratorio di Trapezio 25-26 giugno.
I laboratori sono rivolti a bambini e adulti.
Per informazioni e iscrizioni calabriabuskers@pagliacciclandestini.it – 3207042460
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