Al via i laboratori del Calabria Buskers

Sei laboratori di teatro e arti circensi per bambini e adulti nel fine settimana dal 24 al 27 giugno, nel festival dei Pagliacci Clandestini

All’interno del Calabria Buskers – Festival Internazionale di Teatro di Strada, promossi ed organizzati dai Pagliacci Clandestini in collaborazione con l’Associazione Culturale Magnolia e il Museo dello Strumento Musicale, sono in programma per il fine settimana dal 24 al 27 giugno sei laboratori di teatro e arti circensi.

I laboratori saranno i seguenti:

-Laboratorio Teatrale “I giullari d’oggi”; 25-26-27 giugno presso l’Associazione Culturale Magnolia.

Laboratorio “Mimo e Pantomima”; 24-25-26 giugno presso il Teatro della Girandola.

Laboratorio Tip Tap 24 giugno 5 ore presso il Museo dello Strumento Musicale

Laboratori per bambini giocoleria, clown e espressione corporea, acrobatica e l’equilibrismo, acrobatica aerea 25-26 giugno presso il Museo dello Strumento Musicale

Laboratorio body percussion 24-25-26 giugno presso il Museo dello Strumento Musicale

Laboratorio di Trapezio 25-26 giugno.

I laboratori sono rivolti a bambini e adulti.

Per informazioni e iscrizioni calabriabuskers@pagliacciclandestini.it – 3207042460