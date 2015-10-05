Dal 9 ottobre parte il cammino formativo per gli universitari ‘Virtuosamente’

Ogni venerdì dal 9 ottobre incontri su coraggio, temperanza, giustizia e altre virtù per gli studenti universitari tra i 18 e i 26 anni

L’Associazione Attendiamoci O.N.L.U.S., che da quattordici anni opera con successo nel territorio reggino e nazionale, occupandosi della prevenzione del disagio giovanile e della promozione delle risorse personali, propone il nuovo cammino formativo rivolto agli studenti universitari di età compresa tra i 18 e i 26 anni.

A partire dal mese di Ottobre ricominceranno gli appuntamenti del gruppo “UniveRCity”, nel contesto dei quali verrà sviluppato il tema scelto per questo anno sociale, le virtù.

Si tratta di un’offerta formativa imperdibile e dalle modalità innovative, finalizzata alla creazione di un’alternativa volta non solo al miglioramento della qualità della vita universitaria, ma anche alla formazione globale della persona.

Presentazioni, testimonianze, incontri, ricerca, giochi, esperienze residenziali, momenti di divertimento e svago saranno gli strumenti vincenti per la trattazione del tema principale diviso in moduli mensili (coraggio, temperanza, magnificenza, sapienza, sincerità, giustizia). L’obiettivo prefissato è quello di capire il significato profondo di virtù, conoscerne l’intrinseca carica trasformante, ed estendere la comprensione teorica di un valore all’esercizio quotidiano di una virtù.

Gli incontri si svolgeranno, a partire dal 9 ottobre, ogni VENERDI’ dalle ore 19.30 presso la Casa dei Giovani “Peppe Condello” (Via Cardinale Portanova n.184 – Reggio Calabria).

Ti aspettiamo alla conquista “della parte migliore di te”.