‘Festa di Madonna 2016’: il programma religioso

Reggio riabbraccia la sua Patrona, lo fa con fede e tradizione assieme alla comunità diocesana. Un percorso dove la spiritualità mariana accompagnerà una Città alla ricerca della propria identità collettiva sotto lo sguardo di Maria, Madre della Consolazione. Reggio riabbraccia la sua Patrona, lo fa con fede e tradizione assieme alla comunità diocesana. Un percorso dove la spiritualità mariana accompagnerà una Città alla ricerca della propria identità collettiva sotto lo sguardo di Maria, Madre della Consolazione.

Dal 9 settembre i cuori dei reggini saranno disposti in preghiera verso il Quadro della Madonna che sosterà in Cattedrale fino alla domenica della solennità di Cristo Re, il prossimo 20 novembre.

La veglia del 9 settembre

Il primo momento comunitario di contemplazione sarà la veglia di venerdì 9 settembre, che dalle 21 con la preghiera presieduta dall’arcivescovo Morosini, aprirà alla lunga notte in compagnia di Maria con le celebrazioni eucaristiche presiedute da padre Antonio Marranchella (alle 23) e padre Giovanni Battista Urso (alle 24). Alle 6.30 del mattino l’eucarestia sarà celebrata da mons. Salvatore Nunnari, vescovo emerito della diocesi di Cosenza – Bisignano, ma per lunghi anni guida spirituale dei portatori della vara. Alle ore 8 del 10 settembre, partirà il Quadro sino al centro della Città con la consueta suggestiva consegna e l’arrivo in Duomo.

Dalle 17 di sabato, la prima messa alla presenza della Sacra Effige sarà celebrata da don Antonio Bacciarelli e la sezione locale dell’Unitalsi. Alle 19 sarà invece l’arcivescovo emerito, Vittorio Mondello, a spezzare la Parola con l’animazione liturgica del coro Maria Santissima dell’Assunta.

Le celebrazioni dell’11 e del 12 settembre

Domenica 11 settembre alle 11 l’arcivescovo Giuseppe Fiorini Morosini presiederà la liturgia eucaristica animata dal Coro Polifonico San Paolo. Le messe domenica avranno i seguenti orari

7.30, 9, 11, 17 e 19, con quest’ultima officiata da mons. Nunnari. Tanti i cori diocesani che aiuteranno nella preghiera i fedeli: dal Musica Nova al Cantate Domino.

Anche lunedì 12 settembre non mancheranno i momenti per accostarsi all’eucarestia: 7.30, 8.30, 9.30 ove presiede il vicario don Gianni Polimeni; alle 10.30 celebrerà don Salvatore Santoro, rettore del Seminario Arcivescovile Pio XI e l’ultima alle 11.30. La sera, alle 18, l’arcivescovo Giuseppe Fiorini Morosini celebrerà il vespro mariano animato dai cori polifonici che parteciperanno alla XX Rassegna dei canti mariani.

La solennità del 13 settembre e la processione

Per il giorno della solennità di Maria Madre della Consolazione, martedì 13 settembre, la liturgia pontificale presieduta da padre Giuseppe, arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova, sarà alle 10 con l’offerta del cero votiva da parte della Amministrazione Comunale reggina.

Dalle 18 la processione della venerata icona per le vie del centro cittadino col seguente itinerario: Piazza Duomo, Via S. Francesco Da Paola – Argine sinistro Calopinace – Cattolica dei Greci – Via Miraglia – Via Plutino – Via Plebiscito – Corso Garibaldi, Piazza Duomo.