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Dalla Calabria al Vaticano: donato al Papa un quadro calabrese

L'ex presidente della Regione ha portato in Vaticano un'opera di Aldo Turchiaro su Gioacchino da Fiore e racconta l'incontro con il Papa

17 Novembre 2016 - 15:52 | di Pasquale Romano

Papa Francesco durante l'udienza generale in piazza San Pietro, in Vaticano

L’ex presidente della Regione Calabria, Giuseppe Nistico’, ha donato a Papa Francesco un quadro del pittore calabrese Aldo Turchiaro. L’opera, di grandi dimensioni (1.90 x 1.90 metri), rappresenta l’abate Gioacchino da Fiore, nato a Celico, in provincia di Cosenza, la stessa cittadina in cui e’ nato anche il pittore.

Il dono. “È stata una giornata di sole – ha detto Nistico’ dopo l’incontro – in cui il quadro di Gioacchino risplendeva in tutti i suoi particolari: un uomo dal volto luminoso con gli occhi volti all’infinito che vedono il futuro, una folta barba , un corpo slanciato con possenti anche e mani forti, la mano destra che stringe un lungo bastone giallo e la mano sinistra che tiene una bisaccia pesante, la bisaccia in cui sono racchiuse le speranze come dice Turchiaro. Alla sinistra, a fianco di Gioacchino da Fiore un enorme uccello con un occhio giallo, metallico. Intorno all’abate piccoli uccelli colorati e ai suoi piedi un piccolo lupo. È un vero capolavoro – ha detto ancora Nistico’ – in cui non c’e’ gerarchia fra le figure, fra uomo e animali. Tutti hanno pari dignita’ e questo riflette anche la concezione di Papa Francesco”. Nistico, rivolgendosi al papa mentre gli stringeva le mani, ha detto: “Santita’, innanzi tutto la mia devozione, poi le ho portato il dono del pittore Turchiaro, grande artista della Calabria, la mia regione di cui sono stato presidente e cioe’ il quadro di San Gioacchino da Fiore”.

La devozione. A questo punto – racconta ancora Nistico’ – papa Francesco mi interrompe e dice alta voce: “Ma Gioacchino non e’ ancora Santo!”. Ecco perche’ ho continuato io – prosegue Nistico ‘ – merita di essere santo perche’ nella sua profezia dell’era dello Spirito Santo aveva previsto in maniera chiara che in questa era le porte della Chiesa si sarebbero spalancate ai poveri. È questa, ho detto io con convinzione, l’era di Papa Francesco! Lui dopo aver ammirato Gioacchino da Fiore mi guardava con un volto raggiante e sorridente. Il secondo dono – dice Nistico’ – e’ una busta in cui gli ho detto ci sono alcuni miei scritti fra cui i miei ricordi quando da governatore della Calaria ho avuto l’onore di visitare alla Casa Rosada il Presidente Menem e poi i grandi geni di origine calabrese, il maestro Cadicamo, il numero 1 del Tango, nel mondo e lo scrittore Ernesto Sabato. Infine un piccolo regalo del mio piccolo Salvatore, l’ultimo suo CD. Ci siamo lasciati – spiega Nistico’ – con un sorriso e da parte mia con una intensa commozione. È stato un incontro breve ma denso di contenuti e per me certamente indelebile”.

fonte: zoom24.it

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