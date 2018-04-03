È stata allestita negli spazi dell’Over Art Studio, nel bellissimo centro storico di Empoli (Firenze), la mostra dell’artista calabrese Diego Cataldo, protagonista di una personale dal titolo “Carte della Memoria”. La mostra curata da Ciro Inserra ha raccolto una collezione di opere dedicate alla memoria, una rilettura della contemporaneità attraversando e utilizzando la materia, esaltando il frammento e il particolare.

Diego Cataldo, locrese, espone nella città di Empoli dove è docente di Discipline Pittoriche presso il Liceo Artistico della stessa città e proprio con gli studenti del Liceo si è svolto un dialogo con l’autore, all’interno della galleria, che ha appassionato e coinvolto i giovani artisti.

Al vernissage molti, tra intellettuali e artisti, hanno assistito alla presentazione dell’autore e delle sue opere affidate al curatore dell’evento: un percorso che ha attraversato alcune fasi della carriera e della mostra in esposizione.

Percorso poetico e riflessivo che non si discosta dal suo ultimo periodo pittorico/materico. Scrive così il curatore Ciro Inserra: «Nelle sue opere informali e materiche Diego Cataldo si appropria del valore del frammento e lo pone al centro della sua elaborazione, le sue sono opere nelle quali i particolari, i frammenti appunto si intrecciano per dar vita ad un insieme, ad una visione del mondo».

La mostra, conclusasi nelle scorse settimane, è stata molto apprezzata, a conferma del talento di Diego Cataldo, ora ammirato anche in Toscana.