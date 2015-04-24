Dall’Associazione Passaporto per l‘Europa una settimana di puro relax

di Nicolino D’Ascoli. Eccezionale offerta di vacanza ideata e concretizzata dall’Associazione Passaporto per l‘Europa, operativa ed attiva ormai da molti anni in campo culturale, sportivo, turistico. Per questa estate i soci propongono alla collettività una settimana di puro relax salpando in mare con la stupenda nave da crociera MSC Fantasia. Nave giovane, moderna, piena di comfort ed allo stesso tempo lussuosa, dove accanto ai tanti bar, negozi ed aree per bambini, potrete trovare un cinema interattivo in 4D, 4 piscine, 12 vasche idromassaggio, 5 ristoranti e la rilassante Aurea SPA. Una nave creata per soddisfare le esigenze ed i bisogni di ogni singola persona.

La vera novità sarà la partenza dal porto di Messina il 28 Luglio 2015 per raggiungere subito la prima tappa, La Valletta (Malta), si proseguirà seguendo le onde del Mar Mediterraneo sino a Palma di Maiorca (Isole Baleari). Da qui il passo sarà breve ed in poco tempo si arriverà a Barcellona, e dopo averla visitata si riprenderà il viaggio verso la terz’ultima tappa, Marsiglia (Provenza). Le ultime due visite saranno, infine, Genova (Portofino) e Napoli (Pompei), prima di ormeggiare nuovamente presso il porto di Messina, il 4 Agosto 2015.

Una vacanza esclusiva, rilassante, confortevole, ma allo stesso tempo a prezzi contenuti, inclusi di tasse ed assicurazione, grazie alla collaborazione ed alle convenzioni stipulate dall’Associazione Passaporto per l’ Europa. In dettaglio potrete trovare tutte le informazioni ed i moduli online sul sito www.passaportoperleuropa.com o sull’evento che sta circolando sul social network Facebook.

Dopo mesi di duro lavoro e/o studio, una vacanza a prezzi giusti la meriteremmo tutti !!!