​’Danza Di Corteggiamento’ disponibile il nuovo singolo dei Virgo

Disponibile dall’ 8 Aprile il primo singolo/video “Danza Di Corteggiamento” dei VIRGO, estratto dal nuovo album omonimo, che ne anticipa l’uscita prevista per il 06 maggio 2016 distribuito da Alka record label e promosso in collaborazione con Davvero Comunicazione.

L’atmosfera del nuovo lavoro si basa su un concetto esistenziale che ruota intorno alla sottomissione dovuta dall’ispirazione seduttiva. Una voce adulatrice sempre presente e sibilante che accompagna ogni singolo giorno. Momenti in cui ci si abbandona come in una danza, lasciandosi ammaliare dal suono che spesso risulta ambiguo e indecifrabile. La scelta morale sta nel concedersi senza veli o continuare a danzare fino al punto in cui le parti si invertono e cominciare a condurre.

I VIRGO nascono nel Gennaio del 2012. Il loro album d’esordio autoprodotto è “L’appuntamento”, composto da varie sfumature sonore sostenute da tematiche di forte impatto evocativo nella pura tradizione del rock italiano. I singoli “L’appuntamento”, “Non ti sogno più” e “Tre” hanno supportato il primo lavoro discografico, con il quale la band si è messa in mostra ottenendo larghi consensi.

Dopo un’intensa attività live la band inizia la stesura di nuove canzoni e in occasione della “Biennale Marte Live 2014” vincono il premio MEI con la produzione di un disco in uscita a Maggio 2016 per Alka Record Label, in collaborazione con Davvero Comunicazione.

I Virgo sono: Danile Perrino (Voce), Michele Prontera (Chitarra), Luca Dal Lago (Chitarra), Luca Bastianello (Basso), Carlo Bucci (Batteria)

Starring: Alessandra Laurent

Video: Gianluca Torre Zonone

Location: Camera di preghiera Monumentale Commenda Gerosomilitana di Fegino (Genova)

Produzione: Virgo ///// echelon_inc. 2016

Foto: Veronica Mariani

VIRGO

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