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Dati raccolta differenziata, Calabria in crescita. Villa San Giovanni ‘vince’ nel reggino

I numeri del Rapporto di Legambiente presentato a Paola con il Treno Verde: i comuni più virtuosi, le province e l'andamento regionale rispetto al 2014

28 Febbraio 2017 - 20:14 | di Pasquale Romano

Raccolta differenziata dei rifiuti in città

Casole Bruzio si conferma anche quest’anno il comune più riciclone della Calabria, con una percentuale di raccolta differenziata pari all’87,6%. È quanto emerge dai dati del Rapporto di Legambiente presentati oggi a Paola in occasione dell’arrivo del Treno Verde.

Sempre in provincia di Cosenza, seguono Pietrafitta (82,1%), Trenta (81,8%), San Benedetto Ullano (81,3%), San Vincenzo La Costa (79,0%), Castrolibero (78,2%), Pedace (77,6%), Cropalati.

Raggiunge il 66,5% Villa San Giovanni, nel reggino. Tra le province più virtuose, continua a rimanere in testa Cosenza con il 35,6% (24,95% nel 2014), seguita da Catanzaro con 22,2% (16,2% nel 2014) e Vibo Valentia con 18,5% (15,2% nell’anno precedente). Reggio Calabria ottiene l’11,5% (11,34% nel 2014) e Crotone con l’11,9% (9,97% nel 2014). La Calabria, nel suo complesso, segna un +7,08 % di raccolta differenziata, passando dal 17,26% del 2014 al 24,34% del 2015.

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