David Letterman lascia la tv. L’America perde il re dello show business

di Alessandro Sica – David Letterman, a 66 anni, annuncia il ritiro dal piccolo schermo dopo 32 anni di carriera. Il re del “Late night show” andrà in pensione il prossimo anno. La notizia è apparsa sul profilo twitter di Mike Mills, ex bassista dei rem che suona ogni sera nel suo show.

«Dave ha appena annunciato il suo ritiro nel 2015. #muchlovedave», ha cinguettato il musicista. E’ seguita poi la conferma ufficiale della Cbs. E in serata il suo messaggio di congedo dal pubblico:«Voglio solo ribadire il mio grazie alla rete, a chi ha lavorato qui, le persone in studio, lo staff e a tutti voi a casa. Vi ringrazio molto». L’addio del protagonista del celebre “Late Show”, in diretta ogni sera da New York, arriva a poco più di un mese dal passo indietro di Jay Leno, storico conduttore su Nbc del «Tonight Show», condotto ora dal più giovane Jimmy Fallon.

E segna la fine di un’epoca dello show business americano. In onda sin dal lontano 1982, prima sulla Nbc, poi dal 1992 sulla Cbs, Letterman è considerato uno dei massimi innovatori del talk show “made in Usa”. Comico, spesso caustico e graffiante, celebri le sue liste “top ten”, David Michael Letterman, nato il 12 aprile del 1947 a Indianapolis, è una delle stelle di assoluta grandezza della tv americana. Nel 1996, ha conquistato la 45/a posizione tra i top 50 nelle “greatest tv Star of All Time” a cura di Tv Guide. E nel 2013, ha superato il suo amico e mentore Johnny Carson, come conduttore più “longevo”, con oltre 31 anni di presenza continua in tv.Tante le sue battute. Per citarne una, quella legata al suo addio, di qualche anno fa: «Posso assicurarvi che il giorno in cui questo show non sarà più tanto divertente, saro io a ritirarmi nei dieci anni dopo». Nel 2012 il riconoscimento più prezioso, quando direttamente dal presidente Barack Obama ha ricevuto il Kennedy Center Honors, per essere «una delle personalità più influenti della storia della televisione, avendo divertito intere generazioni di spettatori degli show della seconda serata con il suo fascino e la sua arguzia mai convenzionale».