Il reggino Davide Barberi vola in Vietnam per la finale internazionale di Astronomia
Davide Barberi, studente del Liceo Da Vinci di Reggio Calabria, rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi Internazionali di Astronomia e Astrofisica in Vietnam
24 Settembre 2026 - 16:03 | Comunicato Stampa
Il giovane Davide Barberi, studente del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria, rappresenterà l’Italia e la Calabria alle Olimpiadi Internazionali di Astronomia e Astrofisica, in programma alla fine di settembre ad Hanoi, in Vietnam.
Per la prima volta il Paese asiatico ospiterà la competizione, giunta alla XIX edizione, che vedrà la partecipazione di oltre 300 delegati provenienti da 66 territori.
Il riconoscimento della scuola: “Un traguardo straordinario”
Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica del Liceo Da Vinci, Antonella Borrello.
“La nostra comunità scolastica è orgogliosa del traguardo di straordinario prestigio raggiunto dal nostro Davide – afferma la dirigente -. In Vietnam avrà l’onore di rappresentare non soltanto il nostro Istituto, ma l’intera compagine nazionale, assieme agli altri studenti della squadra azzurra”.
Per Borrello, il risultato è il frutto “di un impegno costante, di una grande passione per il sapere scientifico e di una dedizione personale straordinaria”.
“Davide ha dimostrato come la curiosità intellettuale, unita al rigore dello studio, possa condurre a traguardi di altissimo livello, capaci di travalicare i confini dell’aula scolastica”, aggiunge la dirigente.
L’esperienza internazionale, sottolinea Borrello, rappresenterà “un’occasione irripetibile di crescita non solo accademica, ma soprattutto umana, un momento di confronto con giovani menti brillanti provenienti da ogni parte del mondo”.
Il percorso di Barberi ai Campionati Italiani
Davide Barberi, frequentante la classe 4B, ha conquistato l’accesso alla finale internazionale dopo essersi classificato nella categoria Senior alla XXIV edizione dei Campionati Italiani di Astronomia, disputata lo scorso aprile a Monza.
In quella occasione, oltre al superamento della gara, lo studente del Da Vinci ha ricevuto anche una menzione speciale per il miglior compito teorico e la targa Boscovich, riconoscimento assegnato per la partecipazione a quattro finali nazionali dei Campionati.
Alla competizione italiana ha ottenuto un risultato di prestigio anche un’altra studentessa del Liceo Da Vinci, Gaia Palumbo.
Il lavoro del Liceo Da Vinci sulle discipline STEM
L’istituto reggino da anni porta avanti un percorso dedicato alla preparazione scientifica degli studenti, con particolare attenzione alle discipline STEM, tra cui rientra anche l’astronomia.
Il referente del settore all’interno della scuola è il professor Umberto Spinelli, che segue le attività legate alla disciplina.
Davide Barberi partirà per il Vietnam accompagnato da Giuseppe Cutispoto ed Elisa Lentini, membri dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.
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