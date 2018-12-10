Su richiesta della Fondazione Taormina Arte Sicilia, la data del tour “DE GREGORI & ORCHESTRA – GREATEST HITS LIVE” al TEATRO ANTICO di TAORMINA (ME) è stata anticipata al 14 GIUGNO.

Nell’estate 2019 FRANCESCO DE GREGORI sarà protagonista insieme ad una grande orchestra di un tour che si propone dichiaratamente di presentare per la prima volta in un contesto sinfonico i suoi più grandi successi.

L’orchestra, composta da quaranta elementi, avrà come nucleo centrale il quartetto degli Gnu Quartet (composto da Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello) oltre alla band che accompagna De Gregori ormai da lungo tempo.

Le prevendite per i biglietti del concerto saranno disponibili dalle ore 17.00 di oggi, lunedì 10 dicembre, sul sito di TicketOne e dalle ore 11.00 di lunedì 17 dicembre nei punti vendita tradizionali.

Il debutto di “DE GREGORI & ORCHESTRA – GREATEST HITS LIVE” è previsto a Roma l’11 giugno nella splendida cornice delle TERME DI CARACALLA. Lo spettacolo sarà successivamente replicato il 14 GIUGNO al TEATRO ANTICO di TAORMINA – ME, il 30 GIUGNO al LUCCA SUMMER FESTIVAL, il 20 SETTEMBRE all’ARENA DI VERONA e girerà nel corso di tutta l’estate per i luoghi storici e artistici più belli d’Italia. I biglietti per i concerti, prodotti e organizzati da Friends & Partners con Caravan, sono disponibili in prevendita su TicketOne.it e nei punti vendita abituali. Per informazioni: www.fepgroup.it.