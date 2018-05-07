‘Il decoro è una forma di cultura’, la lettera di un reggino
Un lettore racconta i volontari che curano piante e fiori e il degrado di chi abbandona rifiuti, e lancia lo slogan sul decoro come forma di cultura
07 Maggio 2018 - 15:48 | di Redazione
Buongiorno.
Ho notato qualche giorno fa questi quattro sacchi alla base del ficus.
Dalla parte opposta c’erano centinaia di sacchetti di deiezioni canine. Sono stati eliminati da alcuni volontari (credo siano tre ragazze straniere) si sono adoperate per mettere a dimora delle piante grasse ed anche fiori.
E tempo fa una di loro aveva chiesto se potevano collaborare con il sottoscritto il quale cura una piccola aiuola lì vicino.
Di fronte invece…l’assoluto disimpegno ed il degrado prodotto da alcuni incivili che sistematicamente depositano i loro rifiuti…. non curanti dell’impegno di tanti cittadini virtuosi.
Lanciamo questo slogan: “Il decoro è una forma di cultura“
Saluti Nino Iannì
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