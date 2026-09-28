Suppletive Reggio, Giannetta: ‘Risultato straordinario, superato il muro del 10%’

Lo ha detto il candidato alle elezioni suppletive di Reggio Calabria di Futuro Nazionale, Domenico Giannetta.

“Il 10,94% di Futuro Nazionale è un risultato straordinario. Un risultato che a Reggio Calabria vale doppio. Che supera il dato dei sondaggi e dimostra che Futuro Nazionale è una realtà politica forte, radicata e con grandi potenzialità di crescita.

Siamo il secondo partito della destra in Italia.

Futuro Nazionale ha corso da sola, mentre dall’altra parte c’erano due coalizioni molto ampie. In una roccaforte di Forza Italia.

Da Reggio Calabria parte un messaggio chiaro al centrodestra: Futuro Nazionale ha dimostrato di avere consenso reale, radicamento e molto spazio per crescere.

I cittadini hanno dato un segnale inequivocabile alla politica nazionale”.