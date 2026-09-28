Suppletive Reggio, Fabio Roscioli vince la sfida: al cdx il seggio lasciato da Cannizzaro

Fabio Roscioli conquista il seggio della Camera dei deputati nel collegio uninominale U05-Reggio Calabria. I primi dati ufficiali di Eligendo, il portale del Ministero dell’Interno, consegnano la vittoria al candidato del centrodestra, che si impone sugli altri tre candidati in corsa per le elezioni suppletive.

Secondo la rilevazione riportata dalla schermata di scrutinio, Roscioli ottiene il 52,47% dei voti, confermandosi davanti a Frank Benedetto, candidato sostenuto dal centrosinistra, che raggiunge il 36,11%.

Più distanti gli altri due candidati: Domenico Giannetta, sostenuto da Futuro Nazionale, si attesta al 10,04%, mentre Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare, chiude con una percentuale più contenuta.

Il dato della consultazione riguarda un collegio composto da 71 comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, chiamati a scegliere il nuovo deputato dopo la decadenza del seggio lasciato libero da Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria.

La sfida tra Roscioli e Benedetto

La partita si è sviluppata principalmente sul confronto tra Fabio Roscioli e Frank Benedetto. Il candidato del centrodestra, sostenuto dalla coalizione composta da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati e Udc, ha mantenuto un vantaggio già dalle prime sezioni scrutinate.

Benedetto, espressione del fronte composto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e altre forze del centrosinistra, si è fermato al 36,11%.

La distanza tra i due principali candidati è superiore ai 16 punti percentuali, un margine che ha caratterizzato l’esito finale della consultazione.

Giannetta supera il 10%, Toscano ultimo

La terza posizione va a Domenico Giannetta. Il candidato di Futuro Nazionale raccoglie il 10,04%, risultato che rappresentava anche uno degli elementi di attenzione della vigilia per il debutto elettorale del movimento guidato da Roberto Vannacci.

Francesco Toscano, candidato di Democrazia Sovrana Popolare, completa il quadro dei quattro candidati.

Affluenza bassa: ha votato poco più di un elettore su cinque

L’altro dato centrale delle suppletive è quello della partecipazione. L’affluenza definitiva si è fermata al 22,34% degli aventi diritto, con una netta riduzione rispetto alle precedenti elezioni politiche, anche considerando le diverse modalità di voto.

Su 345.486 elettori, dunque, la maggioranza degli aventi diritto non si è recata alle urne. Un elemento che ha accompagnato tutta la giornata elettorale, caratterizzata da percentuali di partecipazione contenute già dalle prime rilevazioni.

Con la vittoria di Fabio Roscioli, il centrodestra conferma il controllo del collegio di Reggio Calabria e porta alla Camera il successore di Francesco Cannizzaro.