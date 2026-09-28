Suppletive Reggio, Meloni festeggia Roscioli: ‘Cdx unito, risultato che premia coalizione radicata’
La presidente del Consiglio commenta il risultato delle suppletive a Reggio: “Complimenti a Roscioli e grazie agli elettori che hanno scelto di darci fiducia”
28 Settembre 2026 - 17:34 | di Redazione
Arrivano anche le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sul risultato delle elezioni suppletive della Camera nel collegio uninominale U05-Reggio Calabria.
In un messaggio pubblicato sui propri canali social, la leader di Fratelli d’Italia ha commentato l’esito del voto esprimendo soddisfazione per il risultato ottenuto dal candidato del centrodestra Fabio Roscioli.
“Il centrodestra si conferma unito anche nelle suppletive di Reggio Calabria, imponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni”, ha scritto Meloni.
La presidente del Consiglio ha poi rivolto un messaggio al candidato sostenuto dalla coalizione:
“Complimenti a Fabio Roscioli per il risultato e grazie a tutti gli elettori che hanno scelto di darci fiducia”.
Nel suo intervento Meloni ha sottolineato il valore politico del risultato:
“Un voto che premia ancora una volta una coalizione compatta, radicata e capace di parlare ai territori”.
Il commento arriva mentre lo scrutinio delle sezioni del collegio U05 è ancora in corso. La sfida vede contrapposti quattro candidati: Fabio Roscioli per il centrodestra, Frank Benedetto per il centrosinistra, Domenico Giannetta per Futuro Nazionale e Francesco Toscano per Democrazia Sovrana Popolare.
Le operazioni di spoglio proseguono nei 71 Comuni del collegio, con il risultato finale che determinerà il nuovo deputato della Camera.
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