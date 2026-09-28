Elezioni suppletive a Reggio, concluse le operazioni di scrutinio: i dati definitivi

Si sono concluse le operazioni di scrutinio relative alle elezioni suppletive a Reggio Calabria. I dati definitivi ufficializzati per il collegio delineano chiaramente l’esito delle urne e le preferenze espresse dai cittadini per la copertura del seggio parlamentare.

Suppletive Reggio Calabria, Fabio Roscioli vince con il 51,02%

A conquistare la vittoria è Fabio Roscioli, che ha ottenuto 38.359 voti, pari al 51,02% delle preferenze complessive, staccando nettamente gli altri sfidanti in lizza. Al secondo posto si è posizionato Benedetto Francesco Antonio detto Frank, che ha raccolto 27.511 voti, attestandosi al 36,59% dei consensi. Segue in terza posizione Giannetta Domenico, che ha totalizzato 8.226 voti, corrispondenti al 10,94%, mentre chiude il quadro Toscano Francesco con 1.085 voti, pari all’1,44%.

Affluenza definitiva al 22,34% nel collegio U05

Il dato complessivo della partecipazione elettorale ha fatto registrare un’affluenza ai seggi pari al 22,34%, con 77.165 votanti su un totale di 345.486 elettori aventi diritto.

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Per quanto riguarda il conteggio delle schede nelle sezioni del territorio, le operazioni di spoglio hanno evidenziato la presenza di 1.387 schede nulle, 596 schede bianche e 1 scheda contestata.