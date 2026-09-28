Suppletive, Cannizzaro: ‘FI locomotiva del cdx. Reggio come la Sassonia? Vannacci ha preso sassate’

Occhiuto: "I reggini hanno scelto un modello di buon governo. Quando il cdx governa bene ed è unito, non ce n'è per nessuno"

La vittoria di Fabio Roscioli alle elezioni suppletive del collegio uninominale U05-Reggio Calabria è stata festeggiata insieme al sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro e al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

Dopo il risultato delle urne, che ha consegnato al candidato del centrodestra il seggio della Camera con il 52,47% dei consensi, i tre esponenti della coalizione hanno commentato l’esito del voto, rivendicando il ruolo del centrodestra unito e il legame con il territorio.

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Cannizzaro: “Premiata una filiera istituzionale”

Il sindaco di Reggio Calabria ha sottolineato il valore della collaborazione tra alleati e il modello amministrativo portato avanti dalla coalizione.

“Ringrazio gli amici alleati e il buon governo di Roberto Occhiuto, quel modello che ormai è diventato un modello nazionale da emulare, lo stiamo facendo a Reggio e credo che abbia ripagato abbondantemente”, ha dichiarato Cannizzaro.

Il primo cittadino ha poi commentato la scelta di un candidato non residente a Reggio Calabria, tema che aveva caratterizzato parte del dibattito elettorale.

“Con un candidato non reggino gli amici del Pd e lo stesso Vannacci sostenevano che non si può votare Roscioli perché non è reggino. Eppure il reggino è un popolo intelligente, un elettorato molto acculturato anche politicamente, ha premiato una filiera istituzionale”.

Secondo Cannizzaro, Roscioli rappresenta un tassello di un progetto più ampio:

“È funzionale chiaramente ad un progetto che ha già dimostrato in pochi mesi di rivoluzionare Reggio e la sua provincia, lo stesso progetto che da qualche tempo ha narrato una Calabria diversa fuori anche dai confini nazionali”.

Il sindaco ha poi rivendicato il risultato di Forza Italia all’interno della coalizione.

“Forza Italia si dimostra ancora una volta la locomotiva del centrodestra in Calabria. Questo non significa che gli amici alleati non abbiano contribuito a questa vittoria, anzi è un gioco di squadra, ma è chiaro che Forza Italia la fa da padrona”.

Cannizzaro ha ringraziato amministratori, sindaci, consiglieri regionali, militanti e dirigenti del partito, aggiungendo: “Forza Italia si conferma primo partito in Calabria e dimostra di essere centrale nel centrodestra nazionale”.

Infine, una battuta sul leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci:

“Voleva conquistare Reggio come la Sassonia? Ha detto bene il presidente Occhiuto: è venuto a Reggio e ha preso soltanto sassate elettorali”.

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Occhiuto: “Quando il cdx governa bene e resta unito non ce n’è per nessuno”

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha collegato il risultato elettorale al consenso verso l’azione amministrativa della coalizione.

“Anche i cittadini di Reggio hanno scelto un modello di buon governo, a testimonianza del fatto che quando il centrodestra governa bene ed è unito non ce n’è per nessuno”, ha affermato.

Occhiuto ha poi commentato il risultato ottenuto da Vannacci e Futuro Nazionale, facendo riferimento alla competizione interna al centrodestra.

“È venuto qui pensando di rubare il capogruppo di Forza Italia che ricordo aveva avuto 11 mila preferenze. Oggi Vannacci arriva a circa 6-7 mila voti nel collegio”.

Secondo il governatore, il peso elettorale di Futuro Nazionale sarebbe stato ridimensionato rispetto alle aspettative della vigilia.

“Evidentemente su Vannacci si è parlato molto più di quanto fosse necessario perché è venuto in Calabria pensando potesse essere la sua Sassonia. Ritornerà in Calabria e verificherà che invece la Sassonia ha trovato qualche sassata elettorale”.

Roscioli: “Risultato oltre ogni aspettativa”

Il neo deputato Fabio Roscioli ha parlato di un risultato superiore alle previsioni e ha ringraziato la coalizione.

“Siamo andati oltre ogni aspettativa. Il centrosinistra ha fatto un passo indietro, quindi a noi Vannacci non ha tolto nulla, se ha tolto qualcosa l’ha tolto al centrosinistra”, ha dichiarato.

Roscioli ha sottolineato il valore dell’unità della coalizione:

“Il centrodestra, se è unito e capace di costruire una squadra solida, vincente, riesce a ottenere questi risultati”.

Il nuovo parlamentare ha poi richiamato il lavoro svolto dalle amministrazioni regionale e comunale.

“Ha continuato con il buon governo della città tramite Francesco Cannizzaro e il buon governo della Regione. Noi, con serietà, sobrietà e tanto lavoro, abbiamo costruito questo risultato”.

Infine, Roscioli ha definito il voto un segnale politico per la coalizione: