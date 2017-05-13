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Dedichiamo la festa a tutte le mamme che hanno i figli fuori dalla Calabria

L'augurio di Coldiretti Calabria alle mamme calabresi con i figli lontani: tornino a offrire i loro talenti a una regione che si spopola

13 Maggio 2017 - 19:06 | di Pasquale Romano

Una mamma abbraccia la sua bambina sulla spiaggia, per la Festa della Mamma

Portrait of mother and baby girl hugging on the beach

Viva le mamme, grazie a tutte le mamme questo l’augurio di Coldiretti Calabria in occasione della festa della mamma. E allora, in questo giorno particolare, vogliamo dedicare la festa a tutte le mamme calabresi che hanno i figli fuori dalla Calabria. Figli – aggiunge Coldiretti – che devono ritornare nella nostra regione ed essere a kmzero accanto alla propria famiglia, per offrire i loro talenti ad una regione che sta vivendo una seconda emigrazione e lo spopolamento. La Coldiretti, mette e metterà tutto il suo impegno perché ciò accada, perché proprio dall’insegnamento e dalla testimonianza di una mamma che vuole il bene dei figli, anche Coldiretti vuole il bene della Calabria non a livello simbolico, quasi solo a parole, ma con i fatti, sia nelle vita quotidiana che a livelli più ampi nella società.

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