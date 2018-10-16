Il dott. Fortunato Iaria, Presidente del Lions Club Reggio Calabria Sud “AREA GRECANICA”, ha organizzato tre giorni lunghi e intensi di screening per celebrare fattivamente la Giornata Mondiale della Vista Giovedì 11 Ottobre 2018. Teatro dell’iniziativa le scuole primarie e secondarie di primo grado di Saline e Montebello Jonico, guidate dal dirigente scolastico prof. Fortunato Praticò, che hanno ospitato lo screening degli alunni e degli insegnanti e il convegno.

Lo screening visivo di alunni e docenti

La dott.ssa Domenica Minniti, oculista e socia del Club, ha eseguito un controllo sul corpo docente e sul personale della Segreteria ; il dott. Pasquale Cristarella (oculista) e la dott.ssa Elena M. Cristarella (ortottista – assistente in oftalmologia)hanno eseguito, gratuitamente, lo screening visivo dei ragazzi segnalando al dirigente scolastico, che si è fatto portavoce con le famiglie, i casi sospetti

Nel pomeriggio, nell’aula magna della scuola, alla presenza del sindaco di Montebello Jonico Ugo Suraci, del parroco don Danilo Nocera, del dirigente scolastico Praticò e di numerosi genitori e insegnanti, con la moderazione del dott. Fortunato Iaria si è parlato di DEFICIT VISIVI IN ETA’ SCOLARE.

Ambliopia, alterazioni oculari e vizi di rifrazione

La dott.ssa Minniti ha parlato dell’ambliopia, (cosiddetto occhio pigro) mentre l’ortottista Elena Cristarella ha disquisito sulle alterazioni della motilità oculare e sull’importanza dei controlli finalizzati a valutare il corretto funzionamento degli occhi in modo sincrono.

Il dott. Pasquale Cristarella ha parlato dei vizi di rifrazione, disturbi oculari molto comuni dovuti a condizioni anatomiche per cui la luce non viene messa perfettamente a fuoco dalla retina, comportando una visione sfocata; ha spiegato infine i principali vizi di refrazione: miopia, ipermetropia e astigmatismo. Lo stesso ha sottolineato, inoltre, l’importanza di una visita oculistica completa tra i 3 e i 4 anni, anche in assenza di manifestazioni sospette, considerato che non sempre i deficit visivi hanno sintomi evidenti.

Il service si è concluso con un animato dibattito durante il quale la dott.ssa Domenica Minniti, il dott. Pasquale Cristarella e la dott.ssa Elena Cristarella hanno risposto alle domande formulate dai genitori , dagli insegnanti e dai medici presenti in sala.