Trionfo per la Dekaju Kombat ai Campionati Italiani Assoluti di Kickboxing

La società reggina si conferma sempre più come punto di riferimento nella kickboxing giovanile anche a livello nazionale

Presso il Palazzo del Turismo di Jesolo si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti di Kickboxing, categoria Cadetti, organizzati dalla Federkombat. Una manifestazione che ha visto la partecipazione dei migliori giovani talenti provenienti da tutta Italia.

Tra i grandi protagonisti anche i ragazzi dell’ASD Dekaju Kombat di Reggio Calabria, che hanno portato in alto i colori della città con risultati straordinari.

Oro per Nour Berrad e argento per Francesco Irto

Prestazione impeccabile per Nour Berrad, che nella categoria Young Cadet -37 kg ha conquistato la medaglia d’oro, laureandosi campionessa italiana 2024/2025. Un traguardo raggiunto grazie a talento, tecnica e determinazione. Un successo che apre le porte alla Nazionale Italia per la giovane atleta in quelli che saranno i Campionati Europei.

Ottima anche la prova di Francesco Irto, che nella categoria Old Cadet -37 kg si è classificato vice-campione d’Italia, salendo sul secondo gradino del podio dopo un percorso ricco di emozioni.

In evidenza anche Davide Crignano, che nella categoria Old Cadet -42 kg ha lottato con grinta e determinazione.

Dekaju Kombat, una realtà in crescita

L’ASD Dekaju Kombat si conferma sempre più come punto di riferimento nella kickboxing giovanile anche a livello nazionale. Un risultato che premia il lavoro della società reggina e proietta i suoi atleti verso nuovi importanti traguardi.