L’annuncio del delegato allo Sport Latella, sullo storico campo di Ciccarello

Intervenuto nel corso della trasmissione “Political Touring” in onda su RadioVideo Touring, il delegato allo sport del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella ha annunciato l’ormai imminente completamento dei lavori per una delle strutture simbolo della città: “Da qui a breve ci sarà l’inaugurazione del campo di Ciccarello. Quello è un impianto storico, un simbolo della città e per l’occasione allargheremo la platea di inviti anche a quei protagonisti che partendo da lì sono diventati poi grandi calciatori. Dopo tanto tempo stiamo riuscendo finalmente a completare i lavori e l’impianto verrà messo a disposizione dei tanti giovani che hanno voglia di fare sport.

Siamo in piena attività anche su Pellaro, Catona, Archi e la palestra di Sangiovannello che finalmente stiamo completando. Quest’ultima verrà indirizzata come struttura principale per la ginastica artistica e ritmica anche perchè oggi siamo costretti a migrare verso Catanzaro per lo svolgimento dei vari campionati. Aggiungerei anche la palestra di Ravagnese, dedicata alla pallavolo, in fase di completamento e li cercheremo di creare un centro federale. Il campo di Ravagnese, invece, oltre alla disputa delle partite di calcio, verrà utilizzato anche per il rugby”.