La storia infinita della palestra di Sangiovannello, quella di Ravagnese, la piscina e altre strutture. Parla Giovanni Latella
Il Delegato allo Sport: "La politica predispone, finanzia, poi si scontra con la realtà e con leggi dello Stato che comunque vanno rispettate"
12 Dicembre 2025 - 10:58 | Redazione
Nel corso dell’appuntamento settimanale con “Live Break“, il delegato allo sport Giovanni Latella ha fatto un riepilogo sulle strutture sportive, partendo dalla storia infinita che riguarda la palestra di Sangiovannello: “Nella palestra di Sangiovannello si sta lavorando. Sono fiducioso, dopo Ciccarello e Catona credo che anche la palestra a breve possa finalmente essere messa a disposizione della città. Sulla palestra di Ravagnese, invece, mi dispiace perchè esiste un problema di carattere amministrativo che va risolto assolutissimamente visto che i lavori sono quasi completati e non riusciamo a sbloccare questa situazione. Un meccanismo un pò perverso che vogliamo comunque sbloccare.
Al Palloncino sono iniziati i lavori, da gennaio si avvieranno quelli della Piscina Comunale anche se qui il tutto viene gestito da Sport e Salute. C’è stato un problema di palificazione. La politica predispone, finanzia, poi purtroppo si scontra con la realtà e con leggi dello Stato che ti complicano la vita. Ma le leggi vanno rispettate e questo porta a tempi più lunghi.
Ciccarello? Anche in questo case ci sono da completare dei procedimenti. Meglio perdere qualche mese in più e avere le strutture a posto”.