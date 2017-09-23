Dopo il lancio della new collection di Head Sculpture Design “Paris”, in occasione della trascorsa edizione della Parigi Haute Couture Fashion Week ( Luglio 2017) , il designer Giuseppe Fata presenta a Milano Fashion Week insieme a Dimitar Dradi Couture “The trasformes of the look in skin”.

Haute Couture Vision e i grandi couturier italiani

“Haute Couture Vision – Head Sculpture Design” è nata dall’idea, di celebrare l’alta moda italiana, simbolo di artigianalità e stile in tutto il mondo. Questa nuova e unica visione di copricapo scultura concepita dal Creative Director Giuseppe Fata, è caratterizzata dalla volontà di ripercorrere la storia dei grandi couturier Italiani.

Una forma d’arte applicata che “rende tutto così magico”, dichiara lo stesso Fata, trasformando, dal pensiero creativo dell’artista, che plasma, rendendolo materico, un concetto di testa elegantissima, intesa come centro pulsante della vitalità dell’uomo.

Il tema del viaggio, ripercorso nella nuova collezione “Paris – Haute Couture Vision” ispirata alla città della moda a cui Fata è da anni molto legato e in cui ha lavorato con i più grandi stilisti italiani e internazionali, è un elogio alla classicità che però viene sempre reinterpretata in chiave contemporanea, facendo rivivere lo spirito dell’Alta Moda in creazioni di assoluta avanguardia formale.

La collaborazione con Dimitar Dradi Couture

Per la sua collezione, le head sculputure di Giuseppe Fata sono state impreziosite dalla collaborazione di Dimitar Dradi Couture noto creativo del polimoda di firenze.

Testimonial Andressa Torres International Model Agenzia WAVE Management Milano,

Model Image Josy Ottitsch Agenzia LUXX Models Milano.

Il Make up è stato concepito e realizzato dalle sapienti mani di Valeria Orlando Beuty Director V)OR MakeUp Milano. Il tutto immortalato dagli scatti d’autore del fotografo Michele Coppola assistente di Alexander Pellegrin.