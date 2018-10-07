Diciva me nonnu: ‘U cani va sempri ‘nto strazzatu’
Una metafora che, come spesso accade per i proverbi calabresi, ha a che fare con la 'cattiva sorte'
07 Ottobre 2018 - 16:32 | di Redazione
Amare la Calabria vuol dire conoscere la sua storia, avere rispetto della sua terra, osservare ogni suo cambiamento, rispettare le sue tradizioni. Amare la Calabria significa conoscerne i suoi profumi e saper distinguere ogni suo prodotto. Vuol dire portare avanti le proprie idee con coraggio, vuol dire conservare e tramandare.
Per millenni il popolo calabrese è riuscito a conservare testimonianze ed esperienze del passato ed è da sempre attaccato alle proprie abitudini e ai propri valori.
Consapevoli dell’importanza degli insegnamenti ricevuti, delle consuetudini e della saggezza popolare calabrese, CityNow vuole rispolverare le parole calabresi che si sono tramandate nel tempo. Per questo motivo ogni settimana vi proporremo un proverbio calabrese.
Il proverbio calabrese e il suo significato letterale
“U cani va sempri ‘nto strazzatu” letteralmente “Il cane va sempre dal povero”.
Questo antico proverbio calabrese, come anche tanti altri, riguarda la cattiva sorte. Il calabrese è di per sé un uomo superstizioso, vuoi per le tradizioni, vuoi per i detti che si tramandano di generazione in generazione, non osate mai dire contraddire un calabrese in questo ambito.
La metafora della cattiva sorte e dei più poveri
Il detto di cui vi parliamo oggi vuole essere una metafora abbastanza semplice, il cane che va a mordere sempre dal più povero vuole infatti essere sinonimo di come la cattiva sorte sembra colpire, quasi sempre, i più poveri.
È come quando, dopo aver affrontato una serie di problemi, diciamo di essere entrati in una spirale negativa che sembra essere senza fine.
C’è chi crede fermamente in queste superstizioni e chi invece crede che le coincidenza non esistano affatto. Voi a quale categoria appartenete?
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