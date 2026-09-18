Dierre Basketball: test di lusso in vista dell’esordio in campionato

La sfida è in programma al Pianeta Viola “Massimo Mazzetto” di Reggio Calabria

Il countdown per l’inizio della nuova stagione è ufficialmente partito. La Dierre Basketball è pronta a scendere in campo per un test-match di lusso che si preannuncia ricco di spunti e indicazioni tecniche. Oggi la squadra affronterà la neopromossa Pirossigeno Cosenza, rappresentante del girone campano, insieme al Pollino, formazione di riferimento del girone Nord, tra le candidate al successo finale.

La sfida è in programma alle ore 18 al Pianeta Viola “Massimo Mazzetto” di Reggio Calabria. Un’occasione importante per i tifosi di vedere all’opera la squadra e per lo staff tecnico di valutare i progressi in condizioni di gioco reale.

Il calendario non concede tregua: si avvicina il 27 settembre, data dell’esordio in campionato che vedrà la Dierre Basketball impegnata in trasferta a Trapani, sul campo della Virtus. Un debutto impegnativo ma stimolante, che la squadra vuole preparare nel migliore dei modi.