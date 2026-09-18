City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Viola: ufficializzato l’organigramma dell’intero settore giovanile stagione 2026-27

Il responsabile tecnico è Giulio Cadeo, coach lo scorso anno della prima squadra

18 Settembre 2026 - 11:25 | Comunicato

Viola: ufficializzato l’organigramma dell’intero settore giovanile stagione 2026-27

Attraverso i propri canali ufficiali, la Viola ha comunicato l’organigramma dell’intero settore giovanile, stagione 2026-27:

Campionato serie D
Coach Seby D’Agostino, coach Simone Calunniato e dirigente accompagnatore Michele Stellato.

Under 19 Gold
Coach Vincenzo Lovino, coach Seby D’Agostino, coach Simone Calunniato e dirigente accompagnatore Peppe Cugliari.

Under 17 Eccellenza

Coach Giulio Cadeo, coach Peppe Calabrese, coach Seby Pristeri e dirigente accompagnatore Tony Sergi.

Under 15 Regionale
Coach Peppe Calabrese, coach Saverio Favasuli, coach Seby Pristeri e dirigente accompagnatore Paolo Ginestra.

Under 14 Regionale
Coach Riccardo Pusateri, coach Saverio Favasuli, coach Seby Pristeri e dirigente accompagnatore Paolo Ginestra.

Under 13 Regionale
Coach Riccardo Pusateri, coach Saverio Favasuli, coach Seby Pristeri, coach Simone Calunniato e dirigente accompagnatore Nino Ripepi.

Responsabile Tecnico Settore Giovanile
Giulio Cadeo.

Responsabile Coordinamento Dirigenti
Tony Sergi.

Responsabile Rapporti Famiglie e Atleti
Alfredo Pudano.

Minibasket
Responsabile: Saverio Favasuli.

Istruttori
Karen Canelas, Chiara Melara, Stellario Rato e Roberto Vasapollo.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Pallacanestro ViolaReggio Calabria Basket
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?