Viola: ufficializzato l’organigramma dell’intero settore giovanile stagione 2026-27
Il responsabile tecnico è Giulio Cadeo, coach lo scorso anno della prima squadra
18 Settembre 2026 - 11:25 | Comunicato
Attraverso i propri canali ufficiali, la Viola ha comunicato l’organigramma dell’intero settore giovanile, stagione 2026-27:
Campionato serie D
Coach Seby D’Agostino, coach Simone Calunniato e dirigente accompagnatore Michele Stellato.
Under 19 Gold
Coach Vincenzo Lovino, coach Seby D’Agostino, coach Simone Calunniato e dirigente accompagnatore Peppe Cugliari.
Under 17 Eccellenza
Coach Giulio Cadeo, coach Peppe Calabrese, coach Seby Pristeri e dirigente accompagnatore Tony Sergi.
Under 15 Regionale
Coach Peppe Calabrese, coach Saverio Favasuli, coach Seby Pristeri e dirigente accompagnatore Paolo Ginestra.
Under 14 Regionale
Coach Riccardo Pusateri, coach Saverio Favasuli, coach Seby Pristeri e dirigente accompagnatore Paolo Ginestra.
Under 13 Regionale
Coach Riccardo Pusateri, coach Saverio Favasuli, coach Seby Pristeri, coach Simone Calunniato e dirigente accompagnatore Nino Ripepi.
Responsabile Tecnico Settore Giovanile
Giulio Cadeo.
Responsabile Coordinamento Dirigenti
Tony Sergi.
Responsabile Rapporti Famiglie e Atleti
Alfredo Pudano.
Minibasket
Responsabile: Saverio Favasuli.
Istruttori
Karen Canelas, Chiara Melara, Stellario Rato e Roberto Vasapollo.
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