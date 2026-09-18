Vigor Lamezia-Reggina, infortuni: Marchionni attende notizie dall’infermeria

La Reggina corre, pressa e spinge forte. Un atteggiamento che ha permesso agli amaranto di iniziare la stagione con numeri importanti, ma che comporta anche un elevato dispendio di energie e qualche affaticamento. Per questo, quando si costruisce una squadra con l’obiettivo di puntare al vertice, uno degli aspetti fondamentali è proprio la profondità della rosa: avere alternative valide per fronteggiare infortuni, squalifiche e momenti di calo fisico.

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Finora la Reggina ha dimostrato di avere soluzioni importanti a disposizione. Marchionni ha potuto contare su una rosa ampia e competitiva, anche se per ogni allenatore sarebbe preferibile poter effettuare le proprie scelte con tutti gli elementi al massimo della condizione. In queste prime settimane, però, non è stato possibile. Dalla Coppa Italia in avanti gli amaranto hanno dovuto fare i conti con diverse assenze. Il caso più pesante è stato quello di Palmieri, vittima di un infortunio serio, ma anche nelle prime tre giornate di campionato non sono mancati problemi.

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In vista della gara di domenica contro la Vigor Lamezia, cresce quindi l’attesa per capire quali calciatori potranno tornare a disposizione. Il primo nome è quello di Franchini, che finora non è mai sceso in campo in campionato. Poi c’è Guida, protagonista per circa mezz’ora nella gara d’esordio contro il Licata prima di fermarsi per un problema alla caviglia. Da valutare anche la situazione di Reis, uno dei migliori nelle prime uscite stagionali, costretto a fermarsi per un affaticamento muscolare. Infine resta sotto osservazione Lancini, uscito in anticipo e in via precauzionale nella sfida contro l’Avola.

La Reggina ha già dimostrato di poter sopperire alle assenze, ma il recupero di alcuni elementi potrebbe permettere a Marchionni di ampliare ulteriormente le proprie scelte per una squadra che tra le armi principali ha ritmo e intensità.