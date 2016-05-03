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Difendere l’informazione libera significa tutelare i diritti dei cittadini

Per la XXIII giornata mondiale il sindaco di Reggio Calabria ricorda i cronisti che hanno pagato con la vita e chiede alla politica di tutelare l'informazione

03 Maggio 2016 - 13:41 | di Federica Geria

Giornalisti d'Azione presenta il progetto Giornalismo, che passione! alle scuole cosentine

«In occasione della XXIII giornata mondiale della libertà di stampa desidero rivolgere il mio pensiero a chi negli anni ha avuto il merito di raccontare le luci e le ombre di questa terra pagando anche con la propria vita l’amore per la verità e la passione per il giornalismo». È quanto ha dichiarato il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà intervenendo nel corso dell’iniziativa organizzata dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana e dal Sindacato Giornalisti della Calabria per la memoria dei giornalisti uccisi dal terrorismo e dalle mafie.


«Essere giornalisti in Calabria assomiglia sempre di più ad una missione – ha aggiunto il Sindaco – i cronisti si trovano ad operare in una condizione di frontiera, subendo spesso vessanti intimidazioni e talvolta pagando con la vita la propria voglia di raccontare fino in fondo la realtà che ci circonda. Una condizione inaccettabile indegna di un Paese civile».


«La politica – ha concluso il primo Cittadino di Reggio Calabria – ha il dovere di interrogarsi su questa che deve rappresentare una vera e propria emergenza. L’informazione è un diritto di ogni cittadino. E se vogliamo tutelare il diritto dei cittadini dobbiamo saper difendere i diritti degli operatori dell’informazione, che con grande impegno e passione raccontano quotidianamente l’anima profonda della nostra terra».

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Giuseppe Falcomatà Attualità
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