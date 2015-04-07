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DifferenziAMOla Circoscrizione di Archi. CONSEGNE GRATUITE dei contenitori per la raccolta differenziata porta a porta

Salone parrocchiale Archi Carmine, dall'8 al 10 aprile: tessera sanitaria e documento di residenza per ritirare i mastelli

07 Aprile 2015 - 16:40 | di Vincenzo Comi

Contenitori per la raccolta differenziata porta a porta, kit DifferenziAMOla

Continuano le consegne dei kit per la raccolta differenziata porta a porta nella zona Nord della città. Saremo presenti nella circoscrizione di Archi, da mercoledì 8 fino a venerdì 10 aprile, presso il Salone Parrocchiale Archi Carmine – Parrocchia Maria SS. del Carmelo dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00 per consegnare ai cittadini i mastelli per poter effettuare la raccolta differenziata porta a porta.

Tutti i cittadini dovranno munirsi per il RITIRO GRATUITO del kit, della tessera sanitaria dell’intestatario utenza Ta.ri. e di un documento in corso di validità attestante la residenza nelle circoscrizioni interessate dal nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta (Gallina, Pellaro, Ravagnese, Archi, Gallico, Catona). Precisiamo che, gli abitanti della circoscrizione di Catona potranno venire a ritirare il kit, ma saremo presenti nelle prossime settimane anche in quella zona per effettuare le consegne.

È possibile effettuare il ritiro anche per gli utenti non in possesso di tessera sanitaria dell’iscritto Ta.ri. purchè muniti di propria tessera sanitaria (o Codice Fiscale) e documento attestante la residenza nelle circoscrizioni oggetto del servizio. Inoltre l’invito è rivolto anche alle attività commerciali che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento.

Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde gratuito 800. 759. 650 e la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria.

VI ASPETTIAMO… INSIEME POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA!

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