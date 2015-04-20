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DifferenziAMOla: consegne gratuite dei contenitori per la raccolta differenziata

Dal 20 al 24 aprile nella sede della circoscrizione di Archi si ritirano gratis i mastelli per il nuovo servizio porta a porta che parte lunedì 27

20 Aprile 2015 - 11:36 | di Vincenzo Comi

Raccolta differenziata porta a porta a Reggio Calabria, campagna DifferenziAMOla

In vista dell’avvio, lunedì 27 aprile, del nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta nelle circoscrizioni di Gallico ed Archi, continuano le consegne dei kit ai cittadini nella circoscrizione di Archi. Saremo presenti ancora questa settimana nei giorni 20, 21, 22 e 24 aprile, nei locali dell’ex caserma dei carabinieri presso la Sede della Circoscrizione di Archi dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00 per consegnare i mastelli per poter effettuare la raccolta differenziata porta a porta.

Tutti i cittadini dovranno munirsi per il RITIRO GRATUITO del kit, della tessera sanitaria dell’intestatario utenza Ta.ri. e di un documento in corso di validità attestante la residenza nelle circoscrizioni interessate dal nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta (Gallina, Pellaro, Ravagnese, Archi, Gallico, Catona). Precisiamo che, gli abitanti della circoscrizione di Catona potranno venire a ritirare il kit, ma saremo presenti nelle prossime settimane anche in quella zona per effettuare le consegne.

È possibile effettuare il ritiro anche per gli utenti non in possesso di tessera sanitaria dell’iscritto Ta.ri. purchè muniti di propria tessera sanitaria (o Codice Fiscale) e documento attestante la residenza nelle circoscrizioni oggetto del servizio. Inoltre l’invito è rivolto anche alle attività commerciali che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento.

Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde gratuito 800. 759. 650 e la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria.

VI ASPETTIAMO… INSIEME POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA!

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