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DifferenziAMOla Circoscrizione di Archi. Continuano le CONSEGNE GRATUITE dei contenitori per la raccolta differenziata porta a porta

Dal 13 al 17 aprile nella sede della Circoscrizione di Archi si ritirano gratis i kit per la raccolta differenziata porta a porta: orari e documenti necessari

13 Aprile 2015 - 12:17 | di Vincenzo Comi

Raccolta differenziata e riciclaggio della plastica a Reggio Calabria (DifferenziAMOla)

Continuano le consegne dei kit per la raccolta differenziata porta a porta nella zona Nord della città. Saremo presenti nella circoscrizione di Archi, ancora questa settimana da lunedì 13 fino a venerdì 17 aprile, presso la Sede della Circoscrizione di Archi dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00 per consegnare ai cittadini i mastelli per poter effettuare la raccolta differenziata porta a porta.

Cosa serve per il ritiro gratuito del kit

Tutti i cittadini dovranno munirsi per il RITIRO GRATUITO del kit, della tessera sanitaria dell’intestatario utenza Ta.ri. e di un documento in corso di validità attestante la residenza nelle circoscrizioni interessate dal nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta (Gallina, Pellaro, Ravagnese, Archi, Gallico, Catona). Precisiamo che, gli abitanti della circoscrizione di Catona potranno venire a ritirare il kit, ma saremo presenti nelle prossime settimane anche in quella zona per effettuare le consegne.

È possibile effettuare il ritiro anche per gli utenti non in possesso di tessera sanitaria dell’iscritto Ta.ri. purchè muniti di propria tessera sanitaria (o Codice Fiscale) e documento attestante la residenza nelle circoscrizioni oggetto del servizio. Inoltre l’invito è rivolto anche alle attività commerciali che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento.

Sanzioni per l’abbandono dei rifiuti a Ravagnese

Mentre nella zona Sud della città, dopo l’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta, stanno avendo luogo una serie di sanzioni per abbandono di rifiuti, precisamente nella zona di Ravagnese, ad opera delle guardie per l’ambiente dell’AVR. CHIUNQUE ABBANDONA O DEPOSITA RIFIUTI E’ PUNITO CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA CENTOCINQUE EURO A SEICENTOVENTI EURO. Ai sensi art.192, ed art. 255 comma 1 e 2, d.lgs. n.152 del 03/04/2006.

Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde gratuito 800. 759. 650 e la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria.

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