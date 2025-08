Dimissioni Occhiuto, la Lega si schiera senza tentennamenti. Salvini: ‘Ha fatto bene’

Le dimissioni del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, stanno segnando una svolta politica importante nella politica locale. Con l’annuncio della sua decisione di dimettersi per poi ricandidarsi alle prossime elezioni, Occhiuto ha scelto di anticipare i tempi, chiedendo la fiducia direttamente ai cittadini, piuttosto che aspettare l’esito delle indagini che potrebbero rallentare l’attività amministrativa.

Questa mossa ha suscitato diverse reazioni nel panorama politico, tra cui quella del partito della Lega, che si è espressa con favore riguardo alla decisione del governatore. In particolare, il vicepremier e leader del Carroccio, Matteo Salvini, ha sottolineato l’importanza di permettere alla Regione Calabria di continuare a funzionare senza i ritardi causati dalle incertezze politiche.

Matteo Salvini ha commentato positivamente la scelta di Occhiuto:

«Oggi c’è la notizia che si vota in anticipo anche in Regione Calabria. Ha fatto bene il governatore Occhiuto: piuttosto che tenere la macchina ferma aspettando mesi e mesi per le indagini, chiede la fiducia non ai magistrati ma ai cittadini».