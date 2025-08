Tajani a Reggio: ‘Tutti a sostenere Roberto. Calabria trampolino di lancio per il 2027’

“In Calabria cominceremo tutti, ventre a terra, a sostenere Roberto e le nostre liste ma poi dobbiamo guardare al risultato del 2027 e il successo della Calabria sarà uno straordinario trampolino di lancio anche per vincere, non solo in Calabria, nel 2027″.

Così il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, riferendosi al governatore calabrese Roberto Occhiuto, che ieri si è dimesso e subito ricandidato.

Tajani l’ha detto dal palco degli Stati generali del Mezzogiorno in corso a Reggio Calabria.

“Questa – ha aggiunto – è una famiglia che non si ferma mai. Mentre altri vanno in vacanza noi parliamo di politica ci stiamo preparando a una campagna elettorale in Calabria. Non sono affatto preoccupato della campagna elettorale, sono sicuro che i consensi aumenteranno perché i calabresi si rendono conto e si renderanno conto di cosa significa avere un buon governo regionale”.

“Stiamo cercando di affrontare e risolvere i problemi del Mezzogiorno – ha detto ancora Tajani – ma non solo dicendo che servono soldi, serve anche un cambiamento di mentalità. Ricordo il giorno della vittoria di Roberto Occhiuto, disse che ‘non sarà una regione con il cappello in mano, lamentosa, ma che alzerà la testa e dimostrerà di saper uscire dalle difficoltà che ha’. Allora, è dovere del governo centrale aiutare chi ha il coraggio, chi non sta con il cappello in mano e dice: ‘io ci sono'”.