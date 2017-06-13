I dipendenti comunali si formano sull’anticorruzione
Una giornata di formazione su anticorruzione e appalti pubblici per i dipendenti del Comune di Reggio Calabria, alla Sala Versace del Cedir
13 Giugno 2017 - 17:45 | di Pasquale Romano
I dipendenti del comune di Reggio Calabria impegnati per tutta la giornata di oggi in una full immersion sulle tematiche dell’anticorruzione e degli appalti pubblici.
L’attività di formazione sul tema è estesa a tutte le categorie con una sessione pomeridiana di approfondimento per i dirigenti nel corso del pomeriggio.
«La formazione è una delle misure strategiche anticorruzione e uno dei pilastri per costruire la nuova cultura della legalità nella pubblica amministrazione » E’ quanto dichiara il vice sindaco con delega al personale Armando Neri che prosegue: « Tra le misure di prevenzione la formazione riveste una importanza strategica nel ridurre il rischio corruzione e illegalità sia nei procedimenti che nell’attività privatistica dell ‘Ente, ecco perché dedichiamo intere giornate di formazione per promuovere e diffondere la cultura dell’etica e della legalità».
La giornata di formazione che si tiene presso la Sala Versace del Cedir, in attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione ha l’obiettivo di formare i dirigenti e i funzionari pubblici sul sistema delle politiche, dei programmi e degli strumenti utilizzati per affrontare il complesso tema della corruzione all’interno della pubblica amministrazione.
I fabbisogni formativi sono individuati dal Responsabile della prevenzione in raccordo con i Dirigenti Responsabili delle Risorse Umane. Argomenti del programma formativo odierno l’analisi del regolamento di comportamento dei dipendenti pubblici, disposizione in materia d prevenzione e trasparenza, nonché aggiudicazione di contratti di concessione e procedure di appalto alla luce delle ultime novità legislative.
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