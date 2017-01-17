Disabilità, a Rossano il messaggio di Giusy Versace

Disabilità, ogni difficoltà può essere superata per ricominciare, oltre ogni ostacolo. Il forte messaggio sociale e la testimonianza di vita e successo di Giusy VERSACE ha incorniciato la bella e straordinaria pagina di solidarietà scritta a Rossano e per il territorio dal riuscitissimo GRAN GALA DI BALLO promosso dalla cooperativa sociale I FIGLIDELLA LUNA e svoltosi nei giorni scorsi nel Palaeventi.

Il messaggio di Giusy Versace e il saluto del sindaco

Esibitasi insieme al ballerino ed attore Raimondo TODARO la famosa atleta paralimpica e conduttrice televisiva nazionale ha concluso tra gli applausi dei circa 1000 presenti una serata di grandi contenuti e di emozioni condivise. A sottolineare il successo di presenze e la qualità dell’evento è stato anche il Sindaco Stefano MASCARO che dando il benvenuto della Città del Codex alla VERSACE ha ribadito la gratitudine dell’Amministrazione Comunale ai soci de I FIGLI DELLA LUNA guidati da Lorenzo NOTARISTEFANO per l’impegno costante, intelligente ed efficace sui temi della diversabilità e soprattutto della sensibilizzazione diffusa della comunità e delle istituzioni pubbliche. 19 le scuole di ballo che da tutto il territorio hanno dato spettacolo in tante discipline diverse intrattenendo, per quasi quattro ore, il gremito pubblico del Palaeventi.

Presentati da Michele CONVERSANO si sono esibite l’Accademia Musicale, A.S.D. BYZ Skating, L.A.Fitness ASD di Lorena ALVAREZ, Ballerine Crescono di Rosaura STASI, Be Funcky Academy di Domenico DE PASQUALE, Centro Studi Danza e Fitness Ballet School di Anna e Maria Giada CIVALE, Scuola di Danza Artisti di Antonietta DE SIMONE, Fantasy Dance Centro Studi d’arte di Carlo, Alisia e Elena, Scuola Internazionale di Danza di Carmen BISCARDI, Il Ritmo del Successo di Sonia DE SIMONE e Francesca LE FOSSE, Dance Accademy School di Paolo MARINCOLO, Heart Beat Club di Ivan TORETTI, Paradise of the Dance di Giorgio GRAZIANO, Eurolire di Francesco CONVERSO, PlanetGym di Benito TOSCANO, Cigno Nero Dance School di Caterina UGOLINI e Eva OSZLANSKY.

Il canto e gli altri momenti della serata

Due momenti dedicati al canto con l’esibizione di due allieve della scuola di canto di Agostino BRUNETTI. Oltre 1150 i biglietti venduti per l’evento di beneficenza che alla fine ha premiato tre spettatori. Il quadro dell’artista Alessio FICO, raffigurante il volto di una donna, è stato consegnato alla vincitrice del terzo premio: Valentina ZANGARO. La fortunata che ha vinto una settimana (dal 16 al 21 febbraio, da Civitavecchia) a bordo della nave FAVOLOSA di COSTA è Assunta LAROCCA. È caccia al vincitore del secondo premio (assente durante l’estrazione). Il biglietto fortunato è Y46.

Il titolare e possessore può contattare Marilena al numero 339.5290518 o Luciana al 389.4636562 – Tutti i biglietti non vincitori hanno diritto ad uno sconto fino a 300 euro a cabina, prenotando una crociera Costa presso l’agenzia ZAGARA VIAGGI di Corigliano entro MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2017. La Scuola di Pallavolo di Castrovillari ha omaggiato l’atleta-ballerina con una maglia della squadra. Molto apprezzato dalla calabrese Giusy VERSACE il momento dedicato all’identità a cura del Gruppo folkloristico LE PACCHIANE DI CROSIA in costume tradizionale. All’evento, patrocinato dai comuni di Rossano, Crosia, Caloveto, Paludi e dal Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) di Cosenza hanno portato il saluto anche il consigliere regionale Giuseppe GRAZIANO e l’assessore all’istruzione del Comune di CROSIA, Graziella GUIDO.