Dissequestro S. Agata: i ringraziamenti del club Reggina

Il presidente Luca Gallo e la Reggina, in seguito al dissequestro dei locali posti sotto sigilli nel Centro Sportivo Sant’Agata, ringraziano il consulente Ennio Russo, per aver seguito tenacemente in prima persona l’iter burocratico.

Si ringrazia altresì il vicesindaco della Città Metropolitana Riccardo Mauro, l’assessore all’urbanistica Mariangela Cama e il consigliere con delega allo sport Giovanni Latella per aver agito in sinergia con la società Reggina 1914.

