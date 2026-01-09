Reggio, riparte DiStretto D’emozioni con attività culturali e ludiche per bambini e adulti

Un percorso fatto di gioco, scoperta, creatività e partecipazione, che continua a valorizzare il patrimonio culturale della città attraverso esperienze educative e coinvolgenti. DiStretto D’emozioni riparte a pieno ritmo con laboratori, giochi urbani e percorsi espressivi che trasformeranno spazi culturali e luoghi simbolo della città in scenari di esplorazione e relazione, dove imparare divertendosi e vivere il tempo insieme in modo attivo e condiviso. Ogni proposta è pensata per stimolare curiosità, collaborazione e immaginazione, offrendo occasioni di crescita in un contesto accogliente e guidato da professionisti del settore.

Il mese di gennaio vedrà susseguirsi numerosi appuntamenti, tutti gratuiti, con date distribuite lungo tutto il periodo, confermando il progetto come uno spazio vivo e inclusivo, capace di intrecciare cultura, educazione e comunità.

Il calendario completo con tutte le date di gennaio è disponibile sui canali ufficiali del progetto. Le iscrizioni sono aperte.

Miti in scena: a gennaio il canto protagonista

Il laboratorio di canto, a cura di Thekla De Marco (Adexo aps), rivolto a bambin* dai 7 agli 11 anni, mette al centro la voce come strumento di racconto e relazione.

Attraverso il mito e il richiamo agli elementi naturali, il canto diventa esperienza corale e occasione di esplorazione espressiva, tra ascolto, immaginazione e partecipazione. Ritmo e coralità fanno prendere forma e suono alle storie e ai miti in un percorso pensato per avvicinare bambine e bambini al patrimonio culturale in modo attivo e coinvolgente.

Prossimi appuntamenti con i laboratori domani, il 16, il 23 e il 30 gennaio alle ore 16:00 presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria.

Caccia ai tesori: prima data sold out, prenota per la seconda!

Prosegue anche il ciclo di attività ludiche e culturali con la “Caccia alla scoperta dei Tesori di Reggio Calabria”, a cura di Crescere Insieme, il gioco urbano che trasforma la città in un grande percorso di scoperta tra enigmi, prove e sfide.

Dopo i primi appuntamenti dedicati ai piccolissimi, per il mese di gennaio il laboratorio si rivolge ai bambin* dai 6 ai 10 anni, con esperienze pensate per stimolare curiosità, collaborazione e spirito di squadra.

La prima data del 10 gennaio è già sold out, mentre per la seconda, prevista il 28 gennaio, le iscrizioni sono ancora aperte: un’occasione imperdibile per esplorare i tesori nascosti della città e vivere un pomeriggio di divertimento e apprendimento, guidati da educatrici esperte.

Dopo il grande successo dei primi appuntamenti, tornano il 10 e il 24 gennaio le visite guidate urbane: un tour a piedi che invita a scoprire la città in modo dinamico e partecipato.

Partendo dalla Pinacoteca Civica, il percorso attraversa arte, architettura e archeologia, trasformando la città in un palcoscenico diffuso.

A guidare i partecipanti sarà Tommaso Misiano, per un’esperienza aperta a tutt*, tra conoscenza, condivisione ed emozione.

DiStretto continua anche con gli eventi… i prossimi appuntamenti di gennaio

Per la sezione eventi, al teatro Cilea sono in programma: il 25 gennaio 2026, alle ore 19.30 “La magia del teatro”, spettacolo teatrale a cura di Co.Danza.Re e alle ore 20:30 “Galà di danza Filippo De Salvo”, con la partecipazione straordinaria di Simone Nolasco ed Emanuele Battista, a cura di A.S.D. Jazz Ballet School.

Il 31 gennaio 2026, poi, ore 20.30, “Piano recital Schubert e Liszt”, solista M° Vitaly Pisarenko.

Per non perdere i tantissimi appuntamenti di DiStretto d'Emozioni basta seguire le info e le date sui canali social del progetto Facebook e Instagram.

La partecipazione agli eventi e alle attività, si ricorda, è gratuita (è previsto solo il ticket d’ingresso standard per i siti culturali), i posti sono limitati, è consigliata la prenotazione all’indirizzo distrettoculturalerc@gmail.com.