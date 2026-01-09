Reggio, riparte DiStretto D’emozioni con attività culturali e ludiche per bambini e adulti
Le attività del progetto ripartono tra laboratori, cacce al tesoro, visite guidate ed eventi, pronte ad animare il mese di gennaio con un programma ricco di appuntamenti per tutti
09 Gennaio 2026 - 09:52 | Comunicato Stampa
Un percorso fatto di gioco, scoperta, creatività e partecipazione, che continua a valorizzare il patrimonio culturale della città attraverso esperienze educative e coinvolgenti. DiStretto D’emozioni riparte a pieno ritmo con laboratori, giochi urbani e percorsi espressivi che trasformeranno spazi culturali e luoghi simbolo della città in scenari di esplorazione e relazione, dove imparare divertendosi e vivere il tempo insieme in modo attivo e condiviso. Ogni proposta è pensata per stimolare curiosità, collaborazione e immaginazione, offrendo occasioni di crescita in un contesto accogliente e guidato da professionisti del settore.
Il mese di gennaio vedrà susseguirsi numerosi appuntamenti, tutti gratuiti, con date distribuite lungo tutto il periodo, confermando il progetto come uno spazio vivo e inclusivo, capace di intrecciare cultura, educazione e comunità.
Il calendario completo con tutte le date di gennaio è disponibile sui canali ufficiali del progetto. Le iscrizioni sono aperte.
Miti in scena: a gennaio il canto protagonista
Il laboratorio di canto, a cura di Thekla De Marco (Adexo aps), rivolto a bambin* dai 7 agli 11 anni, mette al centro la voce come strumento di racconto e relazione.
Attraverso il mito e il richiamo agli elementi naturali, il canto diventa esperienza corale e occasione di esplorazione espressiva, tra ascolto, immaginazione e partecipazione. Ritmo e coralità fanno prendere forma e suono alle storie e ai miti in un percorso pensato per avvicinare bambine e bambini al patrimonio culturale in modo attivo e coinvolgente.
Prossimi appuntamenti con i laboratori domani, il 16, il 23 e il 30 gennaio alle ore 16:00 presso la Pinacoteca Civica di Reggio Calabria.
Caccia ai tesori: prima data sold out, prenota per la seconda!
Prosegue anche il ciclo di attività ludiche e culturali con la “Caccia alla scoperta dei Tesori di Reggio Calabria”, a cura di Crescere Insieme, il gioco urbano che trasforma la città in un grande percorso di scoperta tra enigmi, prove e sfide.
Dopo i primi appuntamenti dedicati ai piccolissimi, per il mese di gennaio il laboratorio si rivolge ai bambin* dai 6 ai 10 anni, con esperienze pensate per stimolare curiosità, collaborazione e spirito di squadra.
La prima data del 10 gennaio è già sold out, mentre per la seconda, prevista il 28 gennaio, le iscrizioni sono ancora aperte: un’occasione imperdibile per esplorare i tesori nascosti della città e vivere un pomeriggio di divertimento e apprendimento, guidati da educatrici esperte.
Visite guidate urbane: il 10 e 24 gennaio la città si racconta camminando
Dopo il grande successo dei primi appuntamenti, tornano il 10 e il 24 gennaio le visite guidate urbane: un tour a piedi che invita a scoprire la città in modo dinamico e partecipato.
Partendo dalla Pinacoteca Civica, il percorso attraversa arte, architettura e archeologia, trasformando la città in un palcoscenico diffuso.
A guidare i partecipanti sarà Tommaso Misiano, per un’esperienza aperta a tutt*, tra conoscenza, condivisione ed emozione.
DiStretto continua anche con gli eventi… i prossimi appuntamenti di gennaio
Per la sezione eventi, al teatro Cilea sono in programma: il 25 gennaio 2026, alle ore 19.30 “La magia del teatro”, spettacolo teatrale a cura di Co.Danza.Re e alle ore 20:30 “Galà di danza Filippo De Salvo”, con la partecipazione straordinaria di Simone Nolasco ed Emanuele Battista, a cura di A.S.D. Jazz Ballet School.
Il 31 gennaio 2026, poi, ore 20.30, “Piano recital Schubert e Liszt”, solista M° Vitaly Pisarenko.
Per non perdere i tantissimi appuntamenti di DiStretto d’Emozioni basta seguire le info e le date sui canali social del progetto Facebook e Instagram.
La partecipazione agli eventi e alle attività, si ricorda, è gratuita (è previsto solo il ticket d’ingresso standard per i siti culturali), i posti sono limitati, è consigliata la prenotazione all’indirizzo distrettoculturalerc@gmail.com.