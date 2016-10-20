Docente di musica e psicologo lavorano insieme con i bambini dai 6 anni che hanno disturbi dell'apprendimento

A partire dal mese di novembre 2016 si svolgerà l’attività denominata: “Disturbi dell’apprendimento e musica: LA MUSICA COME STRUMENTO TERAPEUTICO”.

A chi è rivolta l’attività

L’attività proposta è rivolta a bambini dai 6 anni in su con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia), Disturbi Aspecifici dell’Apprendimento e/o difficoltà cognitive (problemi di attenzione, memoria, percezione, ragionamento, ecc.).

Unendo al training cognitivo il training musicale, il docente di musica e lo psicologo, lavoreranno insieme, attraverso un approccio psicopedagogico e musicale, per favorire il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.

La prerogativa di questa attività è quella di puntare non solo al potenziamento delle abilità cognitive del bambino, ma anche quella di farlo entrare nel mondo della musica attraverso un contatto diretto con gli strumenti musicali.

Chiunque fosse interessato ad avere maggiori informazioni sul tipo di attività che si andrà a svolgere, su modalità e metodologia degli incontri e sugli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere, può contattare l’Associazione Musicale “Musica Insieme” al numero 329/2938031 per fissare un appuntamento informativo.

I corsi di musica dell’associazione

Ricordiamo inoltre che, presso la nostra sede, sono ripartiti i corsi di musica rivolti a tutte le fasce d’età: canto, violino, violoncello, clarinetto, chitarra, pianoforte, flauto, sassofono, basso elettrico, ecc.

E ancora: propedeutica musicale e avviamento alla musica rivolto ai bambini dai 3 ai 6/7 anni, teoria e solfeggio, laboratorio creativo musicale, musica d’insieme, jazz, preparazione esami per ammissione in Conservatorio, seminari e masterclass con docenti di fama internazionale, incontri culturali musicali, ecc.

L’Associazione Musicale “Musica Insieme” ha inoltre l’obiettivo di svolgere un’attività sociale e culturale per il territorio, rivolgendosi anche ai semplici appassionati di musica, mirando al loro coinvolgimento attivo con attività su misura.