City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Domani alla provincia la presentazione del ‘DeAfest’, il festival della Vallata del Gallico

Giovedì 6 agosto in conferenza stampa alla Provincia di Reggio Calabria la presentazione del DEAfest 2015, il festival della natura e delle tradizioni

05 Agosto 2015 - 13:51 | di Redazione

Presentazione del DEAfest 2015, festival della natura e delle tradizioni nella Vallata del Gallico

La macchina del “DeAfest” si rimette in moto. È convocata per giovedì 6 agosto 2015, alle ore 11,30, presso la Sala Conferenze del Palazzo Storico della Provincia di Reggio Calabria (Piazza Italia) la conferenza stampa di presentazione della programmazione “DEAfest2015 – Festival della natura, della cultura e delle tradizioni nella Vallata del Gallico”, manifestazione promossa dalla Provincia di Reggio Calabria con i comuni di Calanna, Laganadi, Reggio Calabria, Sant’Alessio in Aspromonte e Santo Stefano in Aspromonte, con il coordinamento tecnico-scientifico del LaborEst del Dip. PAU dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Tutti i dettagli sulla nuova edizione della kermesse saranno illustrati dal direttore della programmazione DEAfest, Maurizio Malaspina, dal presidente della Provincia Giuseppe Raffa e dal Consigliere delegato al turismo e spettacoli della Provincia di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. Parteciperanno anche i sindaci della Vallata, Domenico Romeo, Giuseppe Cannizzaro, Giuseppe Falcomatà, Stefano Calabrò, Francesco Malara.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Francesco CannizzaroGiuseppe FalcomatàUniversità MediterraneaCalannaLaganadiReggio CalabriaSant'Alessio in AspromonteSanto Stefano in Aspromonte Cultura
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?