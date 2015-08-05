Domani alla provincia la presentazione del ‘DeAfest’, il festival della Vallata del Gallico

La macchina del “DeAfest” si rimette in moto. È convocata per giovedì 6 agosto 2015, alle ore 11,30 , presso la Sala Conferenze del Palazzo Storico della Provincia di Reggio Calabria (Piazza Italia) la conferenza stampa di presentazione della programmazione “DEAfest2015 – Festival della natura, della cultura e delle tradizioni nella Vallata del Gallico”, manifestazione promossa dalla Provincia di Reggio Calabria con i comuni di Calanna, Laganadi, Reggio Calabria, Sant’Alessio in Aspromonte e Santo Stefano in Aspromonte, con il coordinamento tecnico-scientifico del LaborEst del Dip. PAU dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Tutti i dettagli sulla nuova edizione della kermesse saranno illustrati dal direttore della programmazione DEAfest, Maurizio Malaspina, dal presidente della Provincia Giuseppe Raffa e dal Consigliere delegato al turismo e spettacoli della Provincia di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro. Parteciperanno anche i sindaci della Vallata, Domenico Romeo, Giuseppe Cannizzaro, Giuseppe Falcomatà, Stefano Calabrò, Francesco Malara.