Domani gli studenti del Panella-Vallauri presentano la collezione moda 2014-2015

Mercoledì 27 maggio, alle ore 10, presso l’Aula Magna dell’ITI Panella-Vallauri di Reggio Calabria, verrà presentata la collezione moda 2014/2015.

Gli abiti, sono stati realizzati dalle allieve dell’Indirizzo “Sistema Moda“, nel corso di un progetto di ampliamento dell’offerta formativa per l’anno scolastico in corso.

Il “Sistema moda”, è un indirizzo formativo, unico in città, attivato nel corrente anno scolastico. Durante la manifestazione, alcuni stilisti della nostra Regione, quali Maria Giada Falcone, Roberto Aloisio, Tania Del Carmen Polifroni, Tina Salvaguardia, Cheren Surfaro e Valentina Versace, saranno lieti di condividere le loro esperienze professionali ed illustreranno alcuni capi presenti in sala. L’evento, in partnership con la Camera Regionale Arti e Moda Calabria, presieduta dall’Arch. Giuseppe Emilio Bruzzese, si pone l’obiettivo di formare figure spendibili nel campo della moda.

Le studentesse dell’indirizzo formativo “Sistema Moda” sfileranno, inoltre, con gli abiti creati durante il corso in sinergia con la Sartoria Teatrale “Stile d’Epoca” di Renè Bruzzese.