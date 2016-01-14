Domani la presentazione del seminario ‘La potatura degli alberi ornamentali’

Il Settore “Ambiente” del Comune di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Reggio Calabria e con “StudioLog – Parchi e Giardini”, comunica che nei giorni 15 e 16 gennaio 2016, presso la sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio si terrà il Seminario “La potatura degli alberi ornamentali”, tenuto dal Dott. Valentin Lobis, esperto arboricoltore (“European tree technician” certificato Arborist).

L’evento formativo è riservato a professionisti ed operatori del settore. La conferenza di presentazione del seminario, si terrà alle ore 9 presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio. Prenderanno parte l’assessore all’Ambiente Antonino Zimbalatti, la Dirigente del Settore Ambiente dott.ssa Loredana Pace ed il dott. Valentin Lobis, esperto arboricoltore.