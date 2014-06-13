Domenica 15 giugno al Museo di RC la presentazione dell’album inedito dei Mattanza

Domenica 15 giugno, alle ore 21, al primo piano del Museo Archeologico di RC il gruppo musicale MATTANZA presenterà per la prima volta al pubblico, con una performance live, la nuova produzione discografica “I Bronzi di Riace Soundtrack”, che contiene le musiche utilizzate nel DVD documentario “I Bronzi di Riace. Ipotesi sul passato e tecnologie per il futuro” prodotto da digi.

Art, affascinante viaggio attraverso ricostruzioni tridimensionali delle due opere più rappresentative del territorio. Proprio per la peculiarità dei soggetti la digi.

Art ha selezionato i MATTANZA per confezionare il prodotto dal punto di vista musicale, considerando il gruppo il più rappresentativo della cultura e letteratura locale e avendo anche raccolto le istanze entusiastiche dei turisti che affascinati dalle sonorità Mattanza chiedevano informazioni sul gruppo e sulla sua storia già all’interno del Museo.

Ben felici di essere parte integrante di un evento di risonanza nazionale e sovranazionale che li vede protagonisti, i Mattanza vi aspettano per farvi ascoltare in anteprima la Sountrack del DVD in una performance live all’interno del Museo.

Il disco, come il DVD, sarà in vendita presso il bookshop del Museo Archeologico di Reggio Calabria e distribuito su tutti i canali di grande e media distribuzione.

Per motivi di ordine e di sicurezza l’ingresso, a titolo gratuito, sara’ garantito solo in seguito a prenotazione nominale e inserimento su lista di 150 persone. La prenotazione puo’ essere effettuata solo attraverso sms al numero 377.1659251 specificando il nome di ogni partecipante all’evento. L’ingresso sara’ garantito dalle ore 20.45 alle ore 21.15, oltre tale orario e/o raggiungimento del limite sopraindicato non saranno garantiti ulteriori ingressi.